https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yargitay-cumhuriyet-bassavciligi-icin-adaylar-belli-oldu-erdogan-sececek-1083756744.html

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu: Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu: Erdoğan seçecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde en yüksek oyu alan 5 Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Muhsin... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T14:47+0300

2024-05-13T14:47+0300

2024-05-13T14:47+0300

türkiye

yargıtay

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Şahin, 2020'de 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Şahin'in görev süresinin haziran ayında dolacak olması nedeniyle Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçim sonucu, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlendi.Diğer adaylardan mevcut Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Ali Doğan ve Veli Dalgalı ise ilk 5'te yer alamadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 adaydan birini seçecekYargıtayda yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 5 üye, Başsavcılık görevi için aday gösterilmiş sayılıyor.Bunun ardından, adayların ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yargitay-baskanlik-secimi-36-turda-da-sonuclanamadi-1083749089.html

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