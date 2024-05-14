UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural: 'Sadece takım kaptanları hakemle konuşacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
07:08
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
07:41
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
07:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
08:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
08:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Madencilerimiz önce madende, sonra adaletin göçüğü altında kaldılar'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası çıkıyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ani çarpıntı hangi durumlarda ritim bozukluğuna işaret eder? Kahve ve çay içmek kalbe zararlı mıdır?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
17:44
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
18:15
4 dk
SESLİ HABER
‘Rusya ve Çin mağlup edilemez’
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
19:23
4 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
19:53
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
20:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:08
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:20
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversitelerde şenliklere rektörlük engeli
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Erzurum Kitap Fuarı'ndaki sansürün perde arkası
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Sığınmacı öğrenci sayılarına ilişkin neler biliniyor?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Hande Fırat 'Devriamber' resim ve heykel sergisini anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
17:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:18
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
18:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/uefadan-euro-2024-icin-yeni-kural-sadece-takim-kaptanlari-hakemle-konusacak-1083790679.html
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural: 'Sadece takım kaptanları hakemle konuşacak'
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural: 'Sadece takım kaptanları hakemle konuşacak'
Sputnik Türkiye
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024 maçları esnasında sadece kaptanların hakemle konuşmasına izin verileceğini diğer oyuncuların ise buna... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T13:19+0300
2024-05-14T13:24+0300
spor
uefa
euro 2024
hakem
kaptan
sarı kart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/16/1075670516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_31c952363e509af70daac90a7aa30a19.jpg
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Euro 2024'te yalnızca kaptanların hakem kararlarına itiraz etmelerine izin verileceğini, diğer tüm oyuncuların 'her türlü saygısızlık ve itiraz gösterenlerin sarı kartla cezalandırılacağını' söyledi.Eski Serie A hakemi Rosetti, La Gazzetta dello Sport için yazdığı makalede Euro 2024 için bazı yeni kuralları açıkladı.Rosetti kaleme aldığı yazıda şu cümleleri kaydetti:Nisan ayındaki Uefa Euro 2024 finalistleri çalıştayında, antrenörlerin fair play'i teşvik etmek için çalışmaya hazır olmayı kabul ettiklerini belirten Rosetti, "Bunu nasıl yapacağız? Fikir basit. Bütün takımlardan hakemle yalnızca kaptanlarının konuşmasını sağlamalarını isteyeceğiz. Kaptanlardan, takım arkadaşlarının hakemi köşeye sıkıştırmamalarını sağlamalarını isteyeceğiz. Karar saygılı bir şekilde verilene kadar doğrudan konuşmaya izin vereceğiz. Sadece takım kaptanının hakemle konuşmasını istediğimizi vurgulamak önemli. Takım arkadaşlarının hakemle arasındaki mesafeyi korumasını sağlamak kaptanın sorumluluğunda olacaktır. Kaptanının rolünü göz ardı eden ve hakeme herhangi bir saygısızlık veya muhalefet göstererek yaklaşan oyuncu sarı kartla cezalandırılacaktır" dedi.Rosetti kaptanın kaleci olması halinde ve sahanın diğer ucunda bir olay meydana gelmesi durumunda bu rolü üstlenecek bir başka oyuncusunun olması gerektiğini belirtti.Hakemler, tüm taraflar arasında samimi bir atmosfer yaratılarak tartışmaya açık olmaya teşvik edileceğini ifade eden Rosetti, "Bu, oyuncular arasında güven oluşturmalarına ve modern hakemlerin sahip olması gereken liderliği göstermelerine olanak tanıyacak. UEFA hakem uzmanlarından oluşan bir ekip ve mümkün olduğunda bir turnuva hakemi, bu bilgileri futbolcularla daha ayrıntılı bir şekilde tartışmak için 24 takımın her biriyle buluşacak" cümlelerini kaydetti.Bu yaklaşımın benimsenmesinin hakemlerin kalitesini artıracak ve turnuva boyunca futbolcular ve taraftarlar için daha iyi maçlar oynanmasına imkan sağlayacağını ifade eden Rosetti, "Hakem ve takım kaptanları arasında yapıcı bir diyalog kurmayı başarırsak, herkes bundan faydalanacak ve hepimizin sevdiği bu muhteşem oyunun geleceğine olumlu bir miras bırakacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/uefa-sampiyonlar-ligi-finali-2024-ne-zaman-oynanacak-1083668375.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/16/1075670516_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d0f78d1a121861aeab25467ece48f51e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, euro 2024, hakem, kaptan, sarı kart
uefa, euro 2024, hakem, kaptan, sarı kart

UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural: 'Sadece takım kaptanları hakemle konuşacak'

13:19 14.05.2024 (güncellendi: 13:24 14.05.2024)
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AA
Abone ol
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024 maçları esnasında sadece kaptanların hakemle konuşmasına izin verileceğini diğer oyuncuların ise buna yeltenmesi halinde ihtar alacaklarını dile getirdi.
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Euro 2024'te yalnızca kaptanların hakem kararlarına itiraz etmelerine izin verileceğini, diğer tüm oyuncuların 'her türlü saygısızlık ve itiraz gösterenlerin sarı kartla cezalandırılacağını' söyledi.
Eski Serie A hakemi Rosetti, La Gazzetta dello Sport için yazdığı makalede Euro 2024 için bazı yeni kuralları açıkladı.
Rosetti kaleme aldığı yazıda şu cümleleri kaydetti:

Modern futbolda hakem olmak çok zordur. Hakemler maç başına 200 ila 250 karar veriyorlar - ani her 22 saniyede bir- zor ve bazen tartışmalı durumlarda, büyük bir baskı altında ve her biri taraftarlar ve uzmanlar tarafından birçok açıdan inceleniyor ve gözden geçiriliyor. Sahada istenmeyen kararlar verebilen güçlü kişiliklere sahip hakemler istiyoruz ama aynı zamanda daha açık olmalarını ve belirli kararları vermelerine neyin yol açtığını açıklamalarını istiyoruz. VAR sisteminden çok fazla bilgi alıyorlar ancak belirli bir kararın nasıl verildiğini anlamalarına yardımcı olmak için oyuncular ve antrenörlerle konuşmaya ve daha fazla ayrıntı paylaşmaya hazırız.

Nisan ayındaki Uefa Euro 2024 finalistleri çalıştayında, antrenörlerin fair play'i teşvik etmek için çalışmaya hazır olmayı kabul ettiklerini belirten Rosetti, "Bunu nasıl yapacağız? Fikir basit. Bütün takımlardan hakemle yalnızca kaptanlarının konuşmasını sağlamalarını isteyeceğiz. Kaptanlardan, takım arkadaşlarının hakemi köşeye sıkıştırmamalarını sağlamalarını isteyeceğiz. Karar saygılı bir şekilde verilene kadar doğrudan konuşmaya izin vereceğiz. Sadece takım kaptanının hakemle konuşmasını istediğimizi vurgulamak önemli. Takım arkadaşlarının hakemle arasındaki mesafeyi korumasını sağlamak kaptanın sorumluluğunda olacaktır. Kaptanının rolünü göz ardı eden ve hakeme herhangi bir saygısızlık veya muhalefet göstererek yaklaşan oyuncu sarı kartla cezalandırılacaktır" dedi.
Rosetti kaptanın kaleci olması halinde ve sahanın diğer ucunda bir olay meydana gelmesi durumunda bu rolü üstlenecek bir başka oyuncusunun olması gerektiğini belirtti.
Hakemler, tüm taraflar arasında samimi bir atmosfer yaratılarak tartışmaya açık olmaya teşvik edileceğini ifade eden Rosetti, "Bu, oyuncular arasında güven oluşturmalarına ve modern hakemlerin sahip olması gereken liderliği göstermelerine olanak tanıyacak. UEFA hakem uzmanlarından oluşan bir ekip ve mümkün olduğunda bir turnuva hakemi, bu bilgileri futbolcularla daha ayrıntılı bir şekilde tartışmak için 24 takımın her biriyle buluşacak" cümlelerini kaydetti.
Bu yaklaşımın benimsenmesinin hakemlerin kalitesini artıracak ve turnuva boyunca futbolcular ve taraftarlar için daha iyi maçlar oynanmasına imkan sağlayacağını ifade eden Rosetti, "Hakem ve takım kaptanları arasında yapıcı bir diyalog kurmayı başarırsak, herkes bundan faydalanacak ve hepimizin sevdiği bu muhteşem oyunun geleceğine olumlu bir miras bırakacağız" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2024 ne zaman oynanacak?
10 Mayıs, 09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала