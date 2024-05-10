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UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2024 ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2024 ne zaman oynanacak?
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Alman devi Bayern Münih’i mağlup eden Real Madrid, finalde Dortmund’un rakibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T09:56+0300
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Şampiyonlar Ligi’nde A Milli Takım’ın genç oyuncusu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih’i evinde 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.Borussia Dortmund yarı finalde ise turun favorisi olarak görülen PSG’yi mağlup ederek rakibini Fransa’ya eli boş gönderdi. 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde bir ilk yaşanacak. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşanacak: Arda Güler mi Salih Özcan mı?Devler Ligi kupası ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Arda Güler ve Dortmund’ta forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek. Daha önceki yıllarda Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan ve son olarak Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finallerinde mağlup olarak kupayı kazanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde final programı belli oldu. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finallerde rakiplerine üstünlük kuran Real Madrid ve Dortmund final oynamaya hak kazandı.Devler Ligi’nin favorisi olarak gösterilen Manchester City ve Bayern Münih gibi takımları mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.Alman takımı Borussia Dortmund ise hayal gibi bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga’da beklentilerin uzağında kalan Dortmund, Atletico Madrid ve PSG’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı.Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının tamamlanmasının ardından gözler final maçına çevrildi. Dortmund ve Real Madrid’in karşı karşıya geleceği Devler Ligi finali 1 Haziran’da Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html
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UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2024 ne zaman oynanacak?

09:56 10.05.2024
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AA
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Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Alman devi Bayern Münih’i mağlup eden Real Madrid, finalde Dortmund’un rakibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı İngiltere’de yaşanacak. Finale yükselen takımların belli olmasıyla gözler maç programına çevrildi. Peki Şampiyonlar Ligi 2024 finali ne zaman?
Şampiyonlar Ligi’nde A Milli Takım’ın genç oyuncusu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih’i evinde 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Borussia Dortmund yarı finalde ise turun favorisi olarak görülen PSG’yi mağlup ederek rakibini Fransa’ya eli boş gönderdi. 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde bir ilk yaşanacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşanacak: Arda Güler mi Salih Özcan mı?

Devler Ligi kupası ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Arda Güler ve Dortmund’ta forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek.
Daha önceki yıllarda Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan ve son olarak Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finallerinde mağlup olarak kupayı kazanamadı.
Şampiyonlar Ligi’nde final programı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finallerde rakiplerine üstünlük kuran Real Madrid ve Dortmund final oynamaya hak kazandı.

Devler Ligi’nin favorisi olarak gösterilen Manchester City ve Bayern Münih gibi takımları mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.

Alman takımı Borussia Dortmund ise hayal gibi bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga’da beklentilerin uzağında kalan Dortmund, Atletico Madrid ve PSG’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının tamamlanmasının ardından gözler final maçına çevrildi. Dortmund ve Real Madrid’in karşı karşıya geleceği Devler Ligi finali 1 Haziran’da Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacak.
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