https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/uefa-sampiyonlar-ligi-finali-2024-ne-zaman-oynanacak-1083668375.html

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2024 ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2024 ne zaman oynanacak?

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Alman devi Bayern Münih’i mağlup eden Real Madrid, finalde Dortmund’un rakibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T09:56+0300

2024-05-10T09:56+0300

2024-05-10T09:56+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

borussia dortmund

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

carlo ancelotti

son dakika

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/10/1071176021_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_50306c4c51724360ca1cccd47f2aa6a7.jpg

Şampiyonlar Ligi’nde A Milli Takım’ın genç oyuncusu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih’i evinde 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.Borussia Dortmund yarı finalde ise turun favorisi olarak görülen PSG’yi mağlup ederek rakibini Fransa’ya eli boş gönderdi. 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde bir ilk yaşanacak. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşanacak: Arda Güler mi Salih Özcan mı?Devler Ligi kupası ilk kez Ay-yıldızlı formayı giyen bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Arda Güler ve Dortmund’ta forma giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek. Daha önceki yıllarda Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Arda Turan ve son olarak Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finallerinde mağlup olarak kupayı kazanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde final programı belli oldu. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final ve yarı finallerde rakiplerine üstünlük kuran Real Madrid ve Dortmund final oynamaya hak kazandı.Devler Ligi’nin favorisi olarak gösterilen Manchester City ve Bayern Münih gibi takımları mağlup eden Real Madrid finale yükseldi.Alman takımı Borussia Dortmund ise hayal gibi bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga’da beklentilerin uzağında kalan Dortmund, Atletico Madrid ve PSG’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı.Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının tamamlanmasının ardından gözler final maçına çevrildi. Dortmund ve Real Madrid’in karşı karşıya geleceği Devler Ligi finali 1 Haziran’da Londra’da bulunan Wembley Stadı’nda oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa şampiyonlar ligi finali 2024 ne zaman oynanacak? dortmund - real madrid maçı nerede ve ne zaman oynanacak?,arda gülr oynayacak mı,salih uçan hangi takım,şampiyonlar ligi final maçı,arda güler ancelotti,real madrid borussia dortmund maçı ne zaman,real madrid borussia dortmund hangi kanalda,real madrid borussia dortmund