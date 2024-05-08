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Mehmet Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz
Mehmet Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz
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Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "2024... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T23:48+0300
2024-05-08T23:49+0300
mehmet büyükekşi
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
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70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geceden dolayı Milliyet Gazetesi’ni tebrik eden Büyükekşi, "Burada marifet gösteren sporcularımıza hepsini tebrik ediyorum. Ödül alanlar da ayrıca tebriki hak ediyor" diye konuştu. Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirten Başkan Büyükekşi, "Çok güzel bir şekilde hocamız ve teknik ekip hazırlanıyor. Hocamız geçen hafta Adana’daydı. Türkiye’yi karış karış, futbolcularımızın olduğu yerleri geziyor. Aynı şekilde yurt dışındaki futbolcularımızı takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz. 4’ünde ilk maçımızı İtalya ile oynayacağız. 10’un da Polonya ile dostluk maçımızı yapacağız. Kadro sayısı 23’ten 26’ya çıktı. Hoca da bu 26 kişilik kadroyu belirleyecek. Oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18’indeki Gürcistan maçıyla birlikte turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası

Mehmet Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz

23:48 08.05.2024 (güncellendi: 23:49 08.05.2024)
© AA / Şebnem CoşkunMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA / Şebnem Coşkun
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Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz" dedi.
70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geceden dolayı Milliyet Gazetesi’ni tebrik eden Büyükekşi, "Burada marifet gösteren sporcularımıza hepsini tebrik ediyorum. Ödül alanlar da ayrıca tebriki hak ediyor" diye konuştu.
Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirten Başkan Büyükekşi, "Çok güzel bir şekilde hocamız ve teknik ekip hazırlanıyor. Hocamız geçen hafta Adana’daydı. Türkiye’yi karış karış, futbolcularımızın olduğu yerleri geziyor. Aynı şekilde yurt dışındaki futbolcularımızı takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan çok ümitliyiz. 4’ünde ilk maçımızı İtalya ile oynayacağız. 10’un da Polonya ile dostluk maçımızı yapacağız. Kadro sayısı 23’ten 26’ya çıktı. Hoca da bu 26 kişilik kadroyu belirleyecek. Oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18’indeki Gürcistan maçıyla birlikte turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.
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