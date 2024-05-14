https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tavuklara-beethoven-ve-mozart-dinletti-yumurta-verimini-4e-katladi-1083785859.html
Tavuklara Beethoven ve Mozart dinletti: Yumurta verimini 4'e katladı
Tavuklara Beethoven ve Mozart dinletti: Yumurta verimini 4'e katladı
Sputnik Türkiye
Batman’da emekli olduktan sonra bahçesinde gezen tavuk beslemeye başlayan 70 yaşındaki Teymur, yumurta verimi alamadığı tavuklarına klasik müzik dinleterek... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:33+0300
2024-05-14T11:33+0300
2024-05-14T11:33+0300
yaşam
batman
klasik müzik
tavuk
tavuk çiftliği
yumurta
organik yumurta
bethooven
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Batman’da çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bahçeli evinde yaşamını sürdüren ve mahallenin 'Aziz dedesi' olarak tanınan Aziz Teymur, toprakla meşgul olup tavuk yetiştiriciliği yaparak emekliliğini yaşamaya karar vermişti. Satın aldığı 30 köy tavuğundan uzun bir süre yumurta verimi alamayan Teymur, çözüm arayışına girdi. Veteriner hekimlere danışan, farklı hayvan ilaçları kullanan ve farklı yem çeşitlerine rağmen yumurta alamayan Teymur, bu kez internet sitelerine girerek çözüm aramaya başladı. Bir internet sitesinde ineklerine klasik müzik dinleterek süt verimini artıran çiftçinin haberine denk gelen Teymur, tavuklarına da klasik müzik dinletmeye karar verdi. Bir süre sonra tavuklarında değişim fark eden Teymur, yumurta sayısında da artış olduğunu gözlemledi. 10 günde üç olan yumurta sayısının 12’ye çıktığını gören Teymur, tavuklara dinlettiği klasik müzik repertuvarını genişletmeye başladı. Klasik müzikle verimi artırdığını belirten Teymur, "Daha önce tavukların yumurtlamasından verim alamıyordum. İnterneti araştırırken klasik müzik dinleterek daha çok verim aldıkları bir habere rast geldim. Hem süt veren hayvanlarda hem de diğer hayvanlarda olduğunu görünce denemeye karar verdim. 10 gündür bu müziği dinletiyorum. Bu müzikle beraber tavuklarda hem bir rahatlama oldu hem de yumurta verimini artırdı” dedi.Daha önce 30 tavuktan günde 2-3 tane yumurta alırken, bunun 12-13’e kadar çıktığını belirten Teymur, “30 tavuğum vardı, günde 2-3 tane yumurta alıyordum ama şimdi 12-13 adet yumurta almaya başladım. Klasik müzik, Mozart, Beethoven gibi müzikler dinletiyorum artık” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/burdurda-turk-halk-muzigi-dinletilen-ineklerin-sut-verimliligi-arastiriliyor--1083687282.html
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batman, klasik müzik, tavuk, tavuk çiftliği, yumurta, organik yumurta, bethooven, wolfgang amadeus mozart
batman, klasik müzik, tavuk, tavuk çiftliği, yumurta, organik yumurta, bethooven, wolfgang amadeus mozart
Tavuklara Beethoven ve Mozart dinletti: Yumurta verimini 4'e katladı
Batman’da emekli olduktan sonra bahçesinde gezen tavuk beslemeye başlayan 70 yaşındaki Teymur, yumurta verimi alamadığı tavuklarına klasik müzik dinleterek verimi 4’e katladığını dile getirdi.
Batman’da çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bahçeli evinde yaşamını sürdüren ve mahallenin 'Aziz dedesi' olarak tanınan Aziz Teymur, toprakla meşgul olup tavuk yetiştiriciliği yaparak emekliliğini yaşamaya karar vermişti.
Satın aldığı 30 köy tavuğundan uzun bir süre yumurta verimi alamayan Teymur, çözüm arayışına girdi. Veteriner hekimlere danışan, farklı hayvan ilaçları kullanan ve farklı yem çeşitlerine rağmen yumurta alamayan Teymur, bu kez internet sitelerine girerek çözüm aramaya başladı. Bir internet sitesinde ineklerine klasik müzik dinleterek süt verimini artıran çiftçinin haberine denk gelen Teymur, tavuklarına da klasik müzik dinletmeye karar verdi. Bir süre sonra tavuklarında değişim fark eden Teymur, yumurta sayısında da artış olduğunu gözlemledi. 10 günde üç olan yumurta sayısının 12’ye çıktığını gören Teymur, tavuklara dinlettiği klasik müzik repertuvarını genişletmeye başladı.
Klasik müzikle verimi artırdığını belirten Teymur, "Daha önce tavukların yumurtlamasından verim alamıyordum. İnterneti araştırırken klasik müzik dinleterek daha çok verim aldıkları bir habere rast geldim. Hem süt veren hayvanlarda hem de diğer hayvanlarda olduğunu görünce denemeye karar verdim. 10 gündür bu müziği dinletiyorum. Bu müzikle beraber tavuklarda hem bir rahatlama oldu hem de yumurta verimini artırdı” dedi.
Daha önce 30 tavuktan günde 2-3 tane yumurta alırken, bunun 12-13’e kadar çıktığını belirten Teymur, “30 tavuğum vardı, günde 2-3 tane yumurta alıyordum ama şimdi 12-13 adet yumurta almaya başladım. Klasik müzik, Mozart, Beethoven gibi müzikler dinletiyorum artık” diye konuştu.