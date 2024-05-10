https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/burdurda-turk-halk-muzigi-dinletilen-ineklerin-sut-verimliligi-arastiriliyor--1083687282.html
Burdur'da Türk halk müziği dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
Burdur'da Türk halk müziği dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
Sputnik Türkiye
Burdur'da bulunan büyükbaş hayvan çiftliğindeki ineklere müzik dinletilerek, müziğin süt verimliliğine ve hayvan davranışlarına etkisi araştırılıyor. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T19:25+0300
2024-05-10T19:25+0300
2024-05-10T19:25+0300
türkiye
burdur
inek
deney
araştırma
müzik
klasik müzik
türk halk müziği
süt
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MAKÜ, büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan bir araştırmayla, ineklere müzik dinletmenin süt verimliliğini ve davranışlarını nasıl etkilediğini inceliyor. Veteriner Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle yürütülen bu proje, ineklerin müziğe olan tepkilerini gözlemleyerek sonuçlarını analiz ediyor.Müzik dinlemek ineklerin süt verimliliği arttırabilir mi? MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, projenin amacının müzikle ineklerin süt verimliliğini artırma potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Nacakcı, daha önce yapılan araştırmalardan farklı olarak, bu çalışmada Türk halk müziği, yöresel ve meditasyon müziklerinin kullanıldığını açıkladı.Nacakcı, deneylerin fareler üzerinde başladığını ve sonrasında büyükbaş çiftliğindeki ineklere geçildiğini ifade etti. İneklerin süt sağımı esnasında yaşadıkları stresin azaltılması amacıyla müzik dinletildiğini belirten Nacakcı, müziğin ineklerin süt verimliliği üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini ve ineklerin müziğe olumlu tepki verdiğini vurguladı. Projenin bilimsel verilerinin 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
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burdur, inek, deney, araştırma, müzik, klasik müzik, türk halk müziği, süt
burdur, inek, deney, araştırma, müzik, klasik müzik, türk halk müziği, süt
Burdur'da Türk halk müziği dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
Burdur'da bulunan büyükbaş hayvan çiftliğindeki ineklere müzik dinletilerek, müziğin süt verimliliğine ve hayvan davranışlarına etkisi araştırılıyor.
MAKÜ, büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan bir araştırmayla, ineklere müzik dinletmenin süt verimliliğini ve davranışlarını nasıl etkilediğini inceliyor. Veteriner Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle yürütülen bu proje, ineklerin müziğe olan tepkilerini gözlemleyerek sonuçlarını analiz ediyor.
Müzik dinlemek ineklerin süt verimliliği arttırabilir mi?
MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, projenin amacının müzikle ineklerin süt verimliliğini artırma potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Nacakcı, daha önce yapılan araştırmalardan farklı olarak, bu çalışmada Türk halk müziği, yöresel ve meditasyon müziklerinin kullanıldığını açıkladı.
Nacakcı, deneylerin fareler üzerinde başladığını ve sonrasında büyükbaş çiftliğindeki ineklere geçildiğini ifade etti. İneklerin süt sağımı esnasında yaşadıkları stresin azaltılması amacıyla müzik dinletildiğini belirten Nacakcı, müziğin ineklerin süt verimliliği üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini ve ineklerin müziğe olumlu tepki verdiğini vurguladı.
Projenin bilimsel verilerinin 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.