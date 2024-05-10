https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/burdurda-turk-halk-muzigi-dinletilen-ineklerin-sut-verimliligi-arastiriliyor--1083687282.html

Burdur'da Türk halk müziği dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

Burdur'da Türk halk müziği dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

Sputnik Türkiye

Burdur'da bulunan büyükbaş hayvan çiftliğindeki ineklere müzik dinletilerek, müziğin süt verimliliğine ve hayvan davranışlarına etkisi araştırılıyor. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T19:25+0300

2024-05-10T19:25+0300

2024-05-10T19:25+0300

türkiye

burdur

inek

deney

araştırma

müzik

klasik müzik

türk halk müziği

süt

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MAKÜ, büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan bir araştırmayla, ineklere müzik dinletmenin süt verimliliğini ve davranışlarını nasıl etkilediğini inceliyor. Veteriner Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle yürütülen bu proje, ineklerin müziğe olan tepkilerini gözlemleyerek sonuçlarını analiz ediyor.Müzik dinlemek ineklerin süt verimliliği arttırabilir mi? MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, projenin amacının müzikle ineklerin süt verimliliğini artırma potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Nacakcı, daha önce yapılan araştırmalardan farklı olarak, bu çalışmada Türk halk müziği, yöresel ve meditasyon müziklerinin kullanıldığını açıkladı.Nacakcı, deneylerin fareler üzerinde başladığını ve sonrasında büyükbaş çiftliğindeki ineklere geçildiğini ifade etti. İneklerin süt sağımı esnasında yaşadıkları stresin azaltılması amacıyla müzik dinletildiğini belirten Nacakcı, müziğin ineklerin süt verimliliği üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini ve ineklerin müziğe olumlu tepki verdiğini vurguladı. Projenin bilimsel verilerinin 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

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burdur, inek, deney, araştırma, müzik, klasik müzik, türk halk müziği, süt