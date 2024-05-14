https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/super-ligde-yeni-sezon-tarihleri-aciklandi-1083797861.html
Süper Lig'de yeni sezon tarihleri açıklandı
Süper Lig'de yeni sezon tarihleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıkladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T15:55+0300
2024-05-14T15:55+0300
2024-05-14T16:10+0300
spor
süper lig
tff 1. lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
tff 2. lig beyaz grup
tff süper kupa
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utbolda 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9 Ağustos'ta, TFF 2. Lig ise 1 Eylül'de başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.1. LigTrendyol 1. Lig'de sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek.İkinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.TFF 2. LigTFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak.Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/tff-yeni-sezon-transfer-donemi-tarihlerini-acikladi-1083795218.html
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süper lig, tff 1. lig, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, tff 2. lig beyaz grup, tff süper kupa
süper lig, tff 1. lig, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, tff 2. lig beyaz grup, tff süper kupa
Süper Lig'de yeni sezon tarihleri açıklandı
15:55 14.05.2024 (güncellendi: 16:10 14.05.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıkladı.
utbolda 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9 Ağustos'ta, TFF 2. Lig ise 1 Eylül'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.
İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.
Trendyol 1. Lig'de sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek.
İkinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak.
Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.