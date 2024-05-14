https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ismail-saymaz-ankara-emniyeti-organize-subesinden-sorumlu-kisilerin-evleri-tem-tarafindan-arandi-1083780374.html
İsmail Saymaz: Ankara Emniyeti Organize Şubesi’nden sorumlu kişilerin evleri TEM tarafından arandı
İsmail Saymaz: Ankara Emniyeti Organize Şubesi’nden sorumlu kişilerin evleri TEM tarafından arandı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T09:52+0300
2024-05-14T09:52+0300
2024-05-14T10:19+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.'Bir tür darbe suçu'Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Emniyetindeki bir operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Saymaz, "Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan Ankara Emniyeti Organize Şubesi’nden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın evleri aranıyor. Soruşturmayı Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi yapıyor" dedi.Saymaz ayrıca arama yapılan kişiye dair yöneltilen suçu da yazdı ve "Evlerinde arama yapılan polislere Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesindeki “devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere şuça katılma” iddiası yöneltiliyor. Bir tür darbe suçu, bu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutune-iliskin-iddialar-sonrasi-3-emniyet-gorevlisine-sorusturma-1083707351.html
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terörle mücadele, terörle mücadele şubesi (tem), ankara, emniyet, ayhan bora kaplan, ismail saymaz, darbe
terörle mücadele, terörle mücadele şubesi (tem), ankara, emniyet, ayhan bora kaplan, ismail saymaz, darbe
İsmail Saymaz: Ankara Emniyeti Organize Şubesi’nden sorumlu kişilerin evleri TEM tarafından arandı
09:52 14.05.2024 (güncellendi: 10:19 14.05.2024)
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.
Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.
Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Emniyetindeki bir operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Saymaz, "Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan Ankara Emniyeti Organize Şubesi’nden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın evleri aranıyor. Soruşturmayı Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi yapıyor" dedi.
Saymaz ayrıca arama yapılan kişiye dair yöneltilen suçu da yazdı ve "Evlerinde arama yapılan polislere Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesindeki “devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere şuça katılma” iddiası yöneltiliyor. Bir tür darbe suçu, bu" dedi.