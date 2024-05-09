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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmen-atamasinda-sistem-degisiyor-yeni-sistem-nasil-isleyecek-1083651300.html
Öğretmen atamasında sistem değişiyor: Yeni sistem nasıl işleyecek?
Öğretmen atamasında sistem değişiyor: Yeni sistem nasıl işleyecek?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, sadece mülakat puanının geçerli olduğu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde öğretmen adaylarına 'kod' verilecek... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T15:29+0300
2024-05-09T15:29+0300
türkiye
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mülakat
milli eğitim bakanlığı
öğretmen atamaları
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama öncesinde sadece mülakat puanının geçerli olduğu atama sistemini değiştirme hazırlıklarına başladı.Artık, yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmenin kimliği bilinmeyecekHabertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; tartışmaların önüne geçmek için; her adaya 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Aday da heyette kimin olduğunu bilmeyecek. Yüz yüze gerçekleşecek mülakat süresi 45 dakika sürecek. Sözlü sınav, kamera ile kayda alınacak.Mülakat nasıl olacak?Mülakata objektif kriterler getirilecek. Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu yokÖğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.Değerlendirme nasıl olacak?Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmayı tamamladıktan sonra, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderecek. Yeni sistem, ilk olarak 20 bin öğretmen ataması için uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/milli-egitim-bakani-tekin-ogretmenlerimizin-yaninda-olacagiz-1083635821.html
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öğretmen mülakat,öğretmen mülakat ne soruyorlar,mülakatta ne sorulur
öğretmen mülakat,öğretmen mülakat ne soruyorlar,mülakatta ne sorulur

Öğretmen atamasında sistem değişiyor: Yeni sistem nasıl işleyecek?

15:29 09.05.2024
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, sadece mülakat puanının geçerli olduğu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde öğretmen adaylarına 'kod' verilecek. Değerlendirme komisyonu, adayın kimliğini bilmeyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama öncesinde sadece mülakat puanının geçerli olduğu atama sistemini değiştirme hazırlıklarına başladı.
Artık, yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak.

Öğretmenin kimliği bilinmeyecek

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; tartışmaların önüne geçmek için; her adaya 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Aday da heyette kimin olduğunu bilmeyecek. Yüz yüze gerçekleşecek mülakat süresi 45 dakika sürecek. Sözlü sınav, kamera ile kayda alınacak.

Mülakat nasıl olacak?

Mülakata objektif kriterler getirilecek. Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak.

Genel kültür sorusu yok

Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

Değerlendirme nasıl olacak?

Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmayı tamamladıktan sonra, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderecek. Yeni sistem, ilk olarak 20 bin öğretmen ataması için uygulanacak.
Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlerimizin yanında olacağız
11:20
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