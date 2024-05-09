https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmen-atamasinda-sistem-degisiyor-yeni-sistem-nasil-isleyecek-1083651300.html

Öğretmen atamasında sistem değişiyor: Yeni sistem nasıl işleyecek?

Öğretmen atamasında sistem değişiyor: Yeni sistem nasıl işleyecek?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, sadece mülakat puanının geçerli olduğu sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni sistemde öğretmen adaylarına 'kod' verilecek... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T15:29+0300

2024-05-09T15:29+0300

2024-05-09T15:29+0300

türkiye

öğretmen

mülakat

milli eğitim bakanlığı

öğretmen atamaları

kpss

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama öncesinde sadece mülakat puanının geçerli olduğu atama sistemini değiştirme hazırlıklarına başladı.Artık, yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmenin kimliği bilinmeyecekHabertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; tartışmaların önüne geçmek için; her adaya 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Aday da heyette kimin olduğunu bilmeyecek. Yüz yüze gerçekleşecek mülakat süresi 45 dakika sürecek. Sözlü sınav, kamera ile kayda alınacak.Mülakat nasıl olacak?Mülakata objektif kriterler getirilecek. Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Genel kültür sorusu yokÖğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.Değerlendirme nasıl olacak?Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmayı tamamladıktan sonra, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderecek. Yeni sistem, ilk olarak 20 bin öğretmen ataması için uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/milli-egitim-bakani-tekin-ogretmenlerimizin-yaninda-olacagiz-1083635821.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öğretmen mülakat,öğretmen mülakat ne soruyorlar,mülakatta ne sorulur