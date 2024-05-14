Selvi’den 'Milletvekilliği hayatımın en büyük hatasıydı' diyen Sofuoğlu'na: 'Sonradan görmelik'

"Kenan Sofuoğlu’nun açıklamalarını okuyunca bir insana bu kadar zulmedilmez diye düşündüm. Yıllardır parlamento muhabirliği yaptım, hâlâ sık sık Meclis’e giderim. Ama ilk fırsatta Kenan Sofuoğlu’na işkence yaptıkları bir yer olup olmadığını soracağım. Çünkü anlattıkları yürek paralayacı. İnsanlık tarihi “milletvekili” yapılmak gibi ağır bir zulüm görmemiştir. Bir insana bu kadar ağır yüklenilmez ki canım! Ne yapmışlar diyeceksiniz? Daha ne yapsınlar, AK Parti tutmuş Kenan Sofuoğlu’nu milletvekili yapmış. Hem de Kocaeli’de yüzlerce insan milletvekili olmak için mücadele ederken, Kenan Sofuoğlu’nu paraşütle getir milletvekili listelerine yerleştir. Bu da bir insan, buna nasıl can dayanır? SONRADAN GÖRMELİK Peki o ne yapmış? Önce sonradan görmeliğin resmi olarak Meclis’e Lamborghini spor arabasıyla gelsin. Sanki yarış pistinde! Yetinmesin, ayaklarını masanın üzerine uzatıp danışmanlarıyla fotoğraf çektirip “Emir erlerim” diye sosyal medya hesabından yayınlasın. Lüks yaşamını, israfı, gariban halkımızın gözünün içine soka soka yaşasın. Ama 5 yıllık vekilliği sırasında Meclis kürsüsüne çıkıp konuşma yapmasın, seçildiği bölgenin sorunlarıyla ilgilenmesin, Türkiye’nin sorunlarına kafa yormasın. Ama Kocaeli’den seçmenler kendisini aramak gibi ‘hadsizlikte!’ bulununca ‘Böyle bir zulüm, böyle bir işkence çekilir mi?’ diye isyan etsin. O zaman istifa etmeyi bile düşünmüş. Etseydin kardeşim. Seni zorla tutan mı vardı? ÖZÜR DİLERİZ KENAN BEY Ama suç Kenan Sofuoğlu’nda değil, onu milletvekili yapanda. Bakalım Kenan Sofuoğlu gerçekten milletvekili olmayı hak eden hangi dava adamının hakkını yedi. Partiler sporda, sanatta ünlü olan isimleri zaman zaman Meclis’e taşır. Ben uzun süren Meclis muhabirliğim döneminde bunların bir fayda sağladığını görmedim. Kenan Sofuoğlu da o kontenjandan milletvekili yapılmış. Ama belli ki beyefendiye büyük zulmedilmiş. Özür dileriz Kenan Bey."