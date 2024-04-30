https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ak-partili-milletvekillerinden-imamoglunun-5-yasindaki-kiz-cocugunun-olumuyle-ilgili-yorumuna-tepki-1083329941.html

AK Partili milletvekillerinden İmamoğlu'nun 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yorumuna tepki

AK Partili milletvekillerinden İmamoğlu'nun 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili yorumuna tepki

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldırım, 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in Küçükçekmece'deki sahil parkında hayatını kaybettiği olayla ilgili, "İstanbul Büyükşehir... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T18:27+0300

2024-04-30T18:27+0300

2024-04-30T18:27+0300

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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Seda Gören Bölük, Yıldız Konal Süslü, Tuğba Işık Ercan ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 yaşındaki Eda Nur'un hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan açıklamanın 'özrü kabahatinden büyük' bir açıklama olduğunu söyledi.Olaydan sonra kazı çalışması yapılan yere konulan bariyerlerin olay öncesi yapılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bazı medya mensupları ve öne çıkmış troller gibi üç maymunu oynamış; görmemiş, duymamış, bilmemiş. Dünyaya Hamas'ın terörist olduğunu söylemekle meşguldü beyefendi. Senin mesul olduğun yerde 5 yaşındaki çocuk ölüyor, sen gidiyorsun dünyaya 'Hamas terörist örgüt' diyorsun. Sen önce gel, İstanbul'daki 5 yaşındaki çocuğu koru ondan sonra bu tür açıklamalara gir" diye konuştu.Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, sorumluluğu altındaki işleri yapmaya davet etti.Siyasi parti ve belediye ayrımı yapmadan olaya yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Beşiktaş'ta 2 Nisan'da 29 işçimiz vefat etti. Yarın emekçi bayramı, hani emekçilikten söz eden arkadaşlar, 29 işçimizle ilgili ne söylüyorlar, hiç şahit oldunuz mu? Neden, çünkü orada CHP'li belediye var. '5 yaşındaki çocuğumuz çamur çukuruna düştü, ondan da bahsetmeyin.' Neden, o da CHP'nin sorumluluk alanında. 'Eğer buralar AK Partili olsaydı o zaman bahsederdik, saldırırdık' anlayışıyla bir yaklaşım söz konusu" ifadelerini kullandı.Yıldırım, bu olayların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ibbye-ait-parkta-bir-kiz-cocugun-hayatini-kaybetmesiyle-ilgili-imamoglundan-aciklama-1083326336.html

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