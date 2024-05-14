https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sahte-para-operasyonu-3-milyon-204-bin-300-dolar-degerinde-sahte-para-ele-gecirildi-1083793257.html

Sahte para operasyonu: 3 milyon 204 bin 300 dolar 'değerinde' sahte para ele geçirildi

Sahte para operasyonu: 3 milyon 204 bin 300 dolar 'değerinde' sahte para ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda örgüt lideri dahil 6 kişi tutuklanırken, operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD doları değerinde... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:00+0300

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Çerkezköy'de parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda dosya çerçevesinde takibi yapılan örgüt lideri Hakan Uslu'ya Mersin'deki ikametinde ve Adana ilindeki iş yerinde de operasyon düzenlendi.Operasyonda 3 milyon 204 bin 300 ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 kutu dolar basımında kullanılan boya, 3 adet dolar basımında kullanılan ipek kalıp, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar,1 adet renkli fotokopi makinesi, 1 adet para basmada kullanılan matbaa makinesi, 1 adet para kesiminde kullanılan makine, 1 adet pres transfer makinesi, 1 adet kırpma makinesi, 2 adet cep telefonu ele geçirildiği aktarıldı. Örgüt lideri dahil operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

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