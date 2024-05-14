https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/rus-askerlerin-cephe-hattinda-vurdugu-arac-ingiltere-plakali-cikti-1083785036.html
Rus askerlerin cephe hattında vurduğu araç İngiltere plakalı çıktı
Rus askerlerin cephe hattında vurduğu araç İngiltere plakalı çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Tonenkoye köyüne saldırısı sırasında vurdukları bir... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:27+0300
2024-05-14T11:27+0300
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Rus askerler, Sputnik’e açıklamasında, kontrol altına alınan Tonenkoye köyü yakınlarında düzenledikleri saldırı sırasında vurulan yabancı marka otomobilin üzerinden İngiliz plakasının çıktığını bildirdi.Askerlerden biri, “Anglosaksonlar kendi arabalarıyla geliyor. Maalesef ceset ve belge bulamadık. Demek ki yaralanıp kaçtılar” ifadesini kullandı.Daha önce Tonenkoye’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin yanı sıra, Kraken aşırı milliyetçi birliklerinin de bulunduğunu anlatan asker, “Burada ağır yaralı olarak ele geçirilen bir Ukraynalının üzerinden Kraken şeridi çıktı. Durumu çok ağırdı, öldü” dedi.Ukraynalı aşırı milliyetçi sabotaj grubu Kraken, 2022 Mart ayında Rusya’da yasaklı Azov terör örgütü ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi (GUR) tarafından kurulmuştu.Kraken’in komutanı Sergey Veliçko, askerlere yönelik işkence kullanma suçundan Rusya tarafından arananlar listesine dahil edilmişti. Ukraynalı sabotaj grubu özellikle Harkov bölgesinde siviller ve esirlere yönelik uyguladıkları şiddetle biliniyor.Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayı sonunda Tonenkoye köyünün kontrol altına alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/yabanci-parali-askerler-ukrayna-icin-savasmayi-giderek-daha-sik-reddediyor-1083578456.html
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Rus askerlerin cephe hattında vurduğu araç İngiltere plakalı çıktı
Sputnik Türkiye
Rus askerlerin cephe hattında vurduğu araç İngiltere plakalı çıktı
2024-05-14T11:27+0300
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ukrayna, rusya, rus ordusu, ukrayna ordusu, yabancı asker, paralı asker, ingiltere, donetsk, video
ukrayna, rusya, rus ordusu, ukrayna ordusu, yabancı asker, paralı asker, ingiltere, donetsk, video
Rus askerlerin cephe hattında vurduğu araç İngiltere plakalı çıktı
11:27 14.05.2024 (güncellendi: 13:35 14.05.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri Tsentr (Merkez) Askeri Grubu askerlerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Tonenkoye köyüne saldırısı sırasında vurdukları bir otomobilin üzerinden İngiltere plakası çıkarken, aracı kullanan paralı askerlerin yaralanıp kaçtığı kaydedildi.
Rus askerler, Sputnik’e açıklamasında, kontrol altına alınan Tonenkoye köyü yakınlarında düzenledikleri saldırı sırasında vurulan yabancı marka otomobilin üzerinden İngiliz plakasının çıktığını bildirdi.
Askerlerden biri, “Anglosaksonlar kendi arabalarıyla geliyor. Maalesef ceset ve belge bulamadık. Demek ki yaralanıp kaçtılar” ifadesini kullandı.
Daha önce Tonenkoye’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin yanı sıra, Kraken aşırı milliyetçi birliklerinin de bulunduğunu anlatan asker, “Burada ağır yaralı olarak ele geçirilen bir Ukraynalının üzerinden Kraken şeridi çıktı. Durumu çok ağırdı, öldü” dedi.
Ukraynalı aşırı milliyetçi sabotaj grubu Kraken, 2022 Mart ayında Rusya’da yasaklı Azov terör örgütü ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat İdaresi (GUR) tarafından kurulmuştu.
Kraken’in komutanı Sergey Veliçko, askerlere yönelik işkence kullanma suçundan Rusya tarafından arananlar listesine dahil edilmişti.
Ukraynalı sabotaj grubu özellikle Harkov bölgesinde siviller ve esirlere yönelik uyguladıkları şiddetle biliniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayı sonunda Tonenkoye köyünün kontrol altına alındığını duyurmuştu.