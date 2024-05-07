https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/yabanci-parali-askerler-ukrayna-icin-savasmayi-giderek-daha-sik-reddediyor-1083578456.html

Yabancı paralı askerler Ukrayna için savaşmayı giderek daha sık reddediyor

Yabancı paralı askerler Ukrayna için savaşmayı giderek daha sık reddediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, yabancı paralı askerlerin büyük paralar karşılığında bile... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T17:34+0300

2024-05-07T17:34+0300

2024-05-07T17:34+0300

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Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde yabancı paralı askerlerin büyük paralar karşılığında bile Ukrayna tarafında savaşmayı giderek daha sık reddettiği bilgisini verdi.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı lejyonuna asker alımı gittikçe kötüleşiyor” diyen Rogov, bu durumun Kiev’deki yetkilileri, Ukrayna’ya düzenli birliklerini gönderme konusunda Batılı müttefikler üzerindeki baskıyı artırmaya zorladığının altını çizdi.Geçen hafta sonu Hong Kong merkezli Asia Times medya grubu, eski ABD Savunma Müsteşar Yardımcısı Stephen Bryan’ın, Fransa’nın Ukrayna’ya Yabancı Lejyon askerleri gönderdiğini savunan bir makalesini yayınlamıştı. Paris bu iddiayı yalanlayarak, bunun dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu ileri sürmüştü.Bununla birlikte NATO ülkelerinin Ukrayna ihtilafına doğrudan askeri müdahalesi yönündeki tartışmalar devam ediyor. Geçen şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konunun Batılı ülkelerin liderlerinin bir toplantısında gündeme geldiğini, ancak fikir birliğine varılamadığını açıklamıştı.Macron, geçtiğimiz günlerde ise The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/rus-ordusu-rabotino-koyunde-gondere-rusya-bayragini-cekti-1083375938.html

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vladimir rogov, paralı asker, ukrayna, sputnik, fransa, emmanuel macron, kremlin, dmitriy peskov, asia times, the economist