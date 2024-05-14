https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/rekabet-kurulundan-baharatcilara-2-milyon-788-bin-758-lira-ceza-1083789502.html

Rekabet Kurulu'ndan baharatçılara 2 milyon 788 bin 758 lira ceza

Rekabet Kurulu'ndan baharatçılara 2 milyon 788 bin 758 lira ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, Bağdat ve Deva baharat firmalarına uzlaşma sonucu 2 milyon 788 bin 758 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:49+0300

2024-05-14T12:49+0300

2024-05-14T12:49+0300

türkiye

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rekabet kurulu

baharat

ceza

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Bağdat ve Deva baharat firmalarının, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, soruşturma kapsamında söz konusu iki şirket "Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü" olarak tek bir teşebbüs şeklinde değerlendirildi.Soruşturma sürecinde tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Kanun'u ihlal ettiğini kabul etti.Soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğüne 2 milyon 788 bin 758 lira idari para cezası verildi.

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