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Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Mersin'de sahte zeytinyağı üretimi yapanlara operasyon düzenlendi. Zeytinyağları piyasaya sürmeye çalışan iki şüpheli yakalanırken 6 ton 200 kilogram ürün ele... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T09:32+0300
2024-05-13T09:32+0300
türkiye
zeytinyağı
sahte
gıda ürünü
gıda ürünleri
mersin
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ankarada-122-ton-sahte-gida-ele-gecirildi-piyasa-degeri-4-milyon-tl-1083168090.html
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zeytinyağı, sahte, gıda ürünü, gıda ürünleri, mersin
zeytinyağı, sahte, gıda ürünü, gıda ürünleri, mersin

Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

09:32 13.05.2024
© İHA / İHA-AW202713Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© İHA / İHA-AW202713
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Mersin'de sahte zeytinyağı üretimi yapanlara operasyon düzenlendi. Zeytinyağları piyasaya sürmeye çalışan iki şüpheli yakalanırken 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
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