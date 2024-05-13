https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tonlarca-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1083743695.html
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Mersin'de sahte zeytinyağı üretimi yapanlara operasyon düzenlendi. Zeytinyağları piyasaya sürmeye çalışan iki şüpheli yakalanırken 6 ton 200 kilogram ürün ele... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T09:32+0300
2024-05-13T09:32+0300
2024-05-13T09:32+0300
türkiye
zeytinyağı
sahte
gıda ürünü
gıda ürünleri
mersin
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083743537_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_78d998cd502b3976ae2279817500961b.jpg
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ankarada-122-ton-sahte-gida-ele-gecirildi-piyasa-degeri-4-milyon-tl-1083168090.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083743537_91:0:975:663_1920x0_80_0_0_c826449dfef5aac5f9d262d566cf9f8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeytinyağı, sahte, gıda ürünü, gıda ürünleri, mersin
zeytinyağı, sahte, gıda ürünü, gıda ürünleri, mersin
Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi
Mersin'de sahte zeytinyağı üretimi yapanlara operasyon düzenlendi. Zeytinyağları piyasaya sürmeye çalışan iki şüpheli yakalanırken 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.