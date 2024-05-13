https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tonlarca-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1083743695.html

Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

Tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Mersin'de sahte zeytinyağı üretimi yapanlara operasyon düzenlendi. Zeytinyağları piyasaya sürmeye çalışan iki şüpheli yakalanırken 6 ton 200 kilogram ürün ele... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T09:32+0300

2024-05-13T09:32+0300

2024-05-13T09:32+0300

türkiye

zeytinyağı

sahte

gıda ürünü

gıda ürünleri

mersin

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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ankarada-122-ton-sahte-gida-ele-gecirildi-piyasa-degeri-4-milyon-tl-1083168090.html

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zeytinyağı, sahte, gıda ürünü, gıda ürünleri, mersin