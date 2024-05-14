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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/putinin-kremlindeki-yeni-ekibi-belli-oldu-1083786226.html
Putin'in Kremlin'deki yeni ekibi belli oldu
Putin'in Kremlin'deki yeni ekibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in yeni dönemde birlikte çalışacağı ekibe eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i dahil ettiği görüldü. Kremlin Sözcüsü... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:43+0300
2024-05-14T11:43+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabinenin kurulmasıyla ilgili önerilerini sunduktan sonra 5. görev döneminde Kremlin'de birlikte çalışacağı isimleri de belirledi.Putin'in imzaladığı kararnamelere göre eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Devlet Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.Putin, Tula Bölge Valisi Aleksey Dyumin'i yardımcısı olarak atarken Rus liderin diğer yardımcıları Yuriy Uşakov, Vladimir Medinskiy, Dmitriy Mironov, Andrey Fursenko, Ruslan Edelgeriyev, Larisa Brıçeva, Dmitriy Kalimulin, Dmitriy Şalkov olarak belirlendi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni dönemde de aynı göreve devam edecek.Koltuğunu koruyan Anton Vayno da, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı olarak çalışmalarını sürdürecek. Vayno'nun birinci yardımcıları Sergey Kiriyenko ve Aleksey Gromov da önceki dönemdeki görevine devam edecek isimler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/savunma-bakani-gorevine-onerilen-belousov-orduda-yapmayi-planladigi-degisiklikleri-acikladi-1083761908.html
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rusya, vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı, nikolay patruşev, dmitriy peskov, anton vayno, yuriy uşakov, sergey fursenko
rusya, vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı, nikolay patruşev, dmitriy peskov, anton vayno, yuriy uşakov, sergey fursenko

Putin'in Kremlin'deki yeni ekibi belli oldu

11:43 14.05.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya lideri Putin'in yeni dönemde birlikte çalışacağı ekibe eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'i dahil ettiği görüldü. Kremlin Sözcüsü Peskov da yeni dönemde aynı pozisyonda çalışmayı sürdürecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabinenin kurulmasıyla ilgili önerilerini sunduktan sonra 5. görev döneminde Kremlin'de birlikte çalışacağı isimleri de belirledi.

Putin'in imzaladığı kararnamelere göre eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Devlet Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Putin, Tula Bölge Valisi Aleksey Dyumin'i yardımcısı olarak atarken Rus liderin diğer yardımcıları Yuriy Uşakov, Vladimir Medinskiy, Dmitriy Mironov, Andrey Fursenko, Ruslan Edelgeriyev, Larisa Brıçeva, Dmitriy Kalimulin, Dmitriy Şalkov olarak belirlendi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni dönemde de aynı göreve devam edecek.

Koltuğunu koruyan Anton Vayno da, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı olarak çalışmalarını sürdürecek. Vayno'nun birinci yardımcıları Sergey Kiriyenko ve Aleksey Gromov da önceki dönemdeki görevine devam edecek isimler arasında yer aldı.
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