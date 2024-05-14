Putin'in Kremlin'deki yeni ekibi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabinenin kurulmasıyla ilgili önerilerini sunduktan sonra 5. görev döneminde Kremlin'de birlikte çalışacağı isimleri de belirledi.



Putin'in imzaladığı kararnamelere göre eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Devlet Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Putin, Tula Bölge Valisi Aleksey Dyumin'i yardımcısı olarak atarken Rus liderin diğer yardımcıları Yuriy Uşakov, Vladimir Medinskiy, Dmitriy Mironov, Andrey Fursenko, Ruslan Edelgeriyev, Larisa Brıçeva, Dmitriy Kalimulin, Dmitriy Şalkov olarak belirlendi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni dönemde de aynı göreve devam edecek.



Koltuğunu koruyan Anton Vayno da, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı olarak çalışmalarını sürdürecek. Vayno'nun birinci yardımcıları Sergey Kiriyenko ve Aleksey Gromov da önceki dönemdeki görevine devam edecek isimler arasında yer aldı.