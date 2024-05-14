https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/putin-yeni-bakanlar-kabinesini-tebrik-etti-1083814364.html
Putin yeni bakanlar kabinesini tebrik etti
Putin yeni bakanlar kabinesini tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümete ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Kremlin’de kabineyi oluşturan bakanları kabul etti. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T23:32+0300
2024-05-14T23:32+0300
2024-05-14T23:32+0300
dünya
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hükümet
bakanlar kurulu
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milletvekili
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Putin, hükümet üyelerinden Duma milletvekillerinin görüşmeler sırasında yaptıkları önerileri ciddi şekilde dikkate almalarını isteyerek, birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.Rus lider, "Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin kararnameleri az önce imzaladım, sizleri yeni görevlerinizden dolayı tebrik ediyorum" dedi.Putin, yeni kabinenin önünde birçok görev bulunduğunu ve herkesin ortak bir yapıda hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenli gelişimi için Duma milletvekilleri ve Rusya Federasyonu bölgeleriyle birlikte, askeri dilde ifade edildiği gibi, tek bir düzende birlikte hareket etmek önemlidir” diye konuştu.Putin, çalışmaların altı yıllık bir perspektifle yapılması gerektiğini belirterek, “Birçok görevimiz var. Ve önümüzdeki üç yıl içinde yapmanız gereken hemen hemen her şeyi sizlerle konuştuk, sadece bu da değil. Ayrıca çalışmalarımızı altı yıllık plan dahilinde düzenleyeceğimiz konusunda da anlaşmıştık. Lütfen bunu da unutmayalım” ifadelerini kullandı.Rus hükümetinin daha önce bölgelerde görev yapan bakanlara gerekli yardımı sağlamasını beklediğini kaydeden Rus lider, “Hükümetimiz yenilendi, altı yeni bakanımız var, bunlardan dördü Rusya Federasyonu'nun bölgelerinden geldi. Hükümet üyelerinin başarılı bir şekilde çalışabilmeleri için onlara gerekli yardımı sağlayacağını umuyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/putin-yeni-bakanlar-kabinesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1083813728.html
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vladimir putin, duma, hükümet, bakanlar kurulu, rusya federasyonu, milletvekili, kremlin
vladimir putin, duma, hükümet, bakanlar kurulu, rusya federasyonu, milletvekili, kremlin
Putin yeni bakanlar kabinesini tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümete ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Kremlin’de kabineyi oluşturan bakanları kabul etti.
Putin, hükümet üyelerinden Duma milletvekillerinin görüşmeler sırasında yaptıkları önerileri ciddi şekilde dikkate almalarını isteyerek, birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Rus lider, "Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin kararnameleri az önce imzaladım, sizleri yeni görevlerinizden dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Putin, yeni kabinenin önünde birçok görev bulunduğunu ve herkesin ortak bir yapıda hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Ülkemizin uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenli gelişimi için Duma milletvekilleri ve Rusya Federasyonu bölgeleriyle birlikte, askeri dilde ifade edildiği gibi, tek bir düzende birlikte hareket etmek önemlidir” diye konuştu.
Putin, çalışmaların altı yıllık bir perspektifle yapılması gerektiğini belirterek, “Birçok görevimiz var. Ve önümüzdeki üç yıl içinde yapmanız gereken hemen hemen her şeyi sizlerle konuştuk, sadece bu da değil. Ayrıca çalışmalarımızı altı yıllık plan dahilinde düzenleyeceğimiz konusunda da anlaşmıştık. Lütfen bunu da unutmayalım” ifadelerini kullandı.
Rus hükümetinin daha önce bölgelerde görev yapan bakanlara gerekli yardımı sağlamasını beklediğini kaydeden Rus lider, “Hükümetimiz yenilendi, altı yeni bakanımız var, bunlardan dördü Rusya Federasyonu'nun bölgelerinden geldi. Hükümet üyelerinin başarılı bir şekilde çalışabilmeleri için onlara gerekli yardımı sağlayacağını umuyorum” dedi.