Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:08
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:20
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üniversitelerde az sayıda hocayla çok sayıda öğrenci yetiştirme anlayışı var'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Hepkon: Kırmızı Kedi’nin tarihi Türkiye’nin tarihiyle iç içe geçmiştir
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Sığınmacı öğrenci sayılarına ilişkin neler biliniyor?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Hande Fırat 'Devriamber' resim ve heykel sergisini anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:26
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
18:35
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
18:47
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
19:14
2 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
19:23
3 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
19:33
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
19:54
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz ordusundan bir ilk: Rusya sert tepki gösterdi
20:07
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
20:39
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı hedeflerine ulaşınca renkli devrimler tehdidi ortaya çıkacak
22:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:04
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:18
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:31
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:05
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:17
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:31
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/otoyol-ve-kopru-gecis-ucretleri-zamlandi-1083815344.html
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı
Sputnik Türkiye
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T23:45+0300
2024-05-15T00:21+0300
ekonomi
otoyol
köprü
fatih sultan mehmet
fatih sultan mehmet köprüsü
15 temmuz
15 temmuz şehitler köprüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076516410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_874445d6b3f7e7052017f9f79ca326b0.jpg
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. NTV'nin aktardığına göre bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu. Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi. İstanbul Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/istanbulda-suya-zam-geldi-1083803973.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076516410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1426e562e4a8c9bdc29a21e55dbf58c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otoyol, köprü, fatih sultan mehmet, fatih sultan mehmet köprüsü, 15 temmuz, 15 temmuz şehitler köprüsü
otoyol, köprü, fatih sultan mehmet, fatih sultan mehmet köprüsü, 15 temmuz, 15 temmuz şehitler köprüsü

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

23:45 14.05.2024 (güncellendi: 00:21 15.05.2024)
© AA / Ali AtmacaTürkiye'de bayraklar yarıya indirildi
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 290 liradan 399 liraya yükseltildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
NTV'nin aktardığına göre bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu.
Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi.
İstanbul Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.
Mutfak, musluk, su - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da suya zam geldi
Dün, 17:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала