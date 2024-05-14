https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/otoyol-ve-kopru-gecis-ucretleri-zamlandi-1083815344.html

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı

Sputnik Türkiye

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T23:45+0300

2024-05-14T23:45+0300

2024-05-15T00:21+0300

ekonomi

otoyol

köprü

fatih sultan mehmet

fatih sultan mehmet köprüsü

15 temmuz

15 temmuz şehitler köprüsü

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. NTV'nin aktardığına göre bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu. Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi. İstanbul Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/istanbulda-suya-zam-geldi-1083803973.html

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otoyol, köprü, fatih sultan mehmet, fatih sultan mehmet köprüsü, 15 temmuz, 15 temmuz şehitler köprüsü