https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/istanbulda-suya-zam-geldi-1083803973.html

İstanbul'da suya zam geldi

İstanbul'da suya zam geldi

Sputnik Türkiye

İBB mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya yüzde 36 ile 53 arasında değişen oranlarda zam yapılma kararı alındı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T17:59+0300

2024-05-14T17:59+0300

2024-05-14T18:04+0300

türkiye

istanbul

su

iski

zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya zam teklifi görüşüldü.Halk TV'nin haberine göre İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili meclis üyelerinin, “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin, “evet” oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

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