https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/istanbulda-suya-zam-geldi-1083803973.html
İstanbul'da suya zam geldi
İstanbul'da suya zam geldi
Sputnik Türkiye
İBB mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya yüzde 36 ile 53 arasında değişen oranlarda zam yapılma kararı alındı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T17:59+0300
2024-05-14T17:59+0300
2024-05-14T18:04+0300
türkiye
istanbul
su
iski
zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya zam teklifi görüşüldü.Halk TV'nin haberine göre İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili meclis üyelerinin, “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin, “evet” oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
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istanbul, su, iski, zam
İstanbul'da suya zam geldi
17:59 14.05.2024 (güncellendi: 18:04 14.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
İBB mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya yüzde 36 ile 53 arasında değişen oranlarda zam yapılma kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) suya zam teklifi görüşüldü.
Halk TV'nin haberine göre İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili meclis üyelerinin, “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin, “evet” oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.