https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/istanbulda-okul-mudurunu-olduren-yabanci-uyruklu-ogrenci-tutuklandi-1083620656.html
İstanbul'da okul müdürünü öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı
İstanbul'da okul müdürünü öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren Irak uyruklu öğrenci 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T19:18+0300
2024-05-08T19:18+0300
2024-05-08T19:25+0300
türkiye
son dakika
okul müdürü
öğrenci
silahlı saldırı
ibrahim oktugan
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Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Y.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ibbde-calistigi-ortaya-cikti-haberleriyle-ilgili-tuzla-belediye-baskaninin-esinden-aciklama--1083615940.html
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son dakika, okul müdürü, öğrenci, silahlı saldırı, ibrahim oktugan
son dakika, okul müdürü, öğrenci, silahlı saldırı, ibrahim oktugan
İstanbul'da okul müdürünü öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı
19:18 08.05.2024 (güncellendi: 19:25 08.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren Irak uyruklu öğrenci 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Y.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.