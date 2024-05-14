https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/nihal-candan-kogus-arkadasi-secil-erzani-anlatti-savas-modunda-1083785194.html
Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: 'Savaş modunda'
Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: 'Savaş modunda'
Sputnik Türkiye
Cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilen Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında açıklamalarda bulundu. Candan, Erzan için ''Onunla çok kalmak... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T11:29+0300
2024-05-14T11:29+0300
2024-05-14T11:29+0300
yaşam
nihal candan
seçil erzan
hapis
sosyal medya fenomeni
tahliye
dolandırıcılık
kara para aklama
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Kara para aklama soruşturmasında 5.5 ay önce tutuklanıp sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'Bak Burası Çok Önemli' isimli programa konuk olarak kamuoyunda dolandırıcılık davasında yargılanan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkkında konuştu.Candan Erzan'ı şu sözlerle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/saglik-sorunlari-sebebiyle-tahliye-edilen-nihal-candan-cezaevinde-7-vakte-cikarttim-namaz-kilmayi-1083751992.html
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nihal candan, seçil erzan, hapis, sosyal medya fenomeni, tahliye, dolandırıcılık, kara para aklama
nihal candan, seçil erzan, hapis, sosyal medya fenomeni, tahliye, dolandırıcılık, kara para aklama
Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: 'Savaş modunda'
Cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilen Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında açıklamalarda bulundu. Candan, Erzan için ''Onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda" sözlerine yer verdi.
Kara para aklama soruşturmasında 5.5 ay önce tutuklanıp sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'Bak Burası Çok Önemli' isimli programa konuk olarak kamuoyunda dolandırıcılık davasında yargılanan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkkında konuştu.
Candan Erzan'ı şu sözlerle anlattı:
O içeri bizden 7 ay önce girmiş. Açıkçası onunla çok kalmak istemiyordum çünkü karşımızda sürekli panik halinde, savaş modunda, ölüm korkusu yaşayan birisi olması kardeşim Bahar’la bize iyi gelmeyeceği için. Kadının ekstra yaptığı bir şey yoktu. Biz 5 dakika dizi izlerken o an nerede olduğumuzu unutuyorduk ama o öyle değildi. Sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibiydi. Bir süre A4 kağıdıyla uyanmak bana hiç iyi gelmemişti.