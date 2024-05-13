https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/saglik-sorunlari-sebebiyle-tahliye-edilen-nihal-candan-cezaevinde-7-vakte-cikarttim-namaz-kilmayi-1083751992.html
Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan: 'Cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı'
Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan: 'Cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı'
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T12:41+0300
2024-05-13T12:41+0300
2024-05-13T12:44+0300
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan tahliye edildi.Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını Youtube'da Bak Burası Çok Önemli kanalına anlattı:Candan hapse girmeden de namaz kıldığını söyledi ve "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı" dedi.Candan'ın açıklamaları şöyle:Candan, nasıl para kazandığına ve lüks harcamalarına yönelik şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/nihal-candan-tahliye-edilmesinin-ardindan-neden-kuafore-gittigini-acikladi-1083358582.html
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nihal candan cezaevi,nihal candan namaz,nihla candan seçil erzan,nihal candan namaz cezaevi,namaz uykudan hayırlıdır hadisi
Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan: 'Cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı'
12:41 13.05.2024 (güncellendi: 12:44 13.05.2024)
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı" dedi.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan tahliye edildi.
Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını Youtube'da Bak Burası Çok Önemli kanalına anlattı:
Candan hapse girmeden de namaz kıldığını söyledi ve "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı" dedi.
Candan'ın açıklamaları şöyle:
Bildiğimiz tüm meditasyonları yaptık. Sabah namazını kaçırmazdım zaten. 'Namaz uykudan hayırlıdır' hadisi en sevdiğim. Bunları yapmaya çalıştım. Babamın gönderdiği kitaplar vardı. 7 vakte cezaevinde çıkardım. Babam çok muhafazakardır.
Candan, nasıl para kazandığına ve lüks harcamalarına yönelik şunları söyledi:
Allahtan sonraki yar ve yardımcım eşim. Kardeşime de bana da yardımcı oluyordu