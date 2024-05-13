https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/saglik-sorunlari-sebebiyle-tahliye-edilen-nihal-candan-cezaevinde-7-vakte-cikarttim-namaz-kilmayi-1083751992.html

Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan: 'Cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı'

Sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan: 'Cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı'

Sputnik Türkiye

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilen Nihal Candan, "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T12:41+0300

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yaşam

türkiye

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cezaevi

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bahar candan

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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan tahliye edildi.Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını Youtube'da Bak Burası Çok Önemli kanalına anlattı:Candan hapse girmeden de namaz kıldığını söyledi ve "Daha önce 7 vakit namaz kılmıyordum, cezaevinde 7 vakte çıkarttım namaz kılmayı" dedi.Candan'ın açıklamaları şöyle:Candan, nasıl para kazandığına ve lüks harcamalarına yönelik şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/nihal-candan-tahliye-edilmesinin-ardindan-neden-kuafore-gittigini-acikladi-1083358582.html

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