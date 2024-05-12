https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/buyuk-deprem-yasanmasi-halinde-tsunamiden-korkuluyordu-meksikada-64-buyuklugunde-deprem--1083732669.html
Büyük deprem yaşanması halinde tsunamiden korkuluyordu: Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Büyük deprem yaşanması halinde tsunamiden korkuluyordu: Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem oldu. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T16:44+0300
2024-05-12T16:44+0300
2024-05-12T16:45+0300
dünya
meksika
deprem
tsunami
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından 'tsunami' uyarısı yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/endonezyadaki-seller-nedeniyle-en-az-34-kisi-hayatini-kaybetti-1083732257.html
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meksika, deprem, tsunami
Büyük deprem yaşanması halinde tsunamiden korkuluyordu: Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem
16:44 12.05.2024 (güncellendi: 16:45 12.05.2024)
Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.
Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.
Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından 'tsunami' uyarısı yapılmadı.