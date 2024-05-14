Meteoroloji'den yeni uyarı: 6 il için sarı alarm verilmişti, bugün hava nasıl olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
07:08
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
07:41
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
07:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
08:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
08:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Madencilerimiz önce madende, sonra adaletin göçüğü altında kaldılar'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası çıkıyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ani kalp krizi riskleri
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
17:44
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
18:15
4 dk
SESLİ HABER
‘Rusya ve Çin mağlup edilemez’
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
19:23
4 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
19:53
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
20:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:04
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:32
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:15
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/meteorolojiden-yeni-uyari-6-il-icin-sari-alarm-verilmisti-bugun-hava-nasil-olacak-1083772472.html
Meteoroloji'den yeni uyarı: 6 il için sarı alarm verilmişti, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yeni uyarı: 6 il için sarı alarm verilmişti, bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, salı günü birçok ilde yağış... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T06:05+0300
2024-05-14T06:05+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
izmir
ankara
muş
bitlis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340716_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ccf19fde9b874b0f88b77bf6c7feeec.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının salı günü batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak?Bugün Türkiye'nin bir kısmı yağmurlu bir kısmı ise güneşli olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun ise bir kısmınde yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.14 Mayıs salı İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul bugün bulutlu ancak yağışsız. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.Ankara da parçalı bulutlu olacak; Başkentte de bugün için yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olan hava öğlene doğru yerini 18 dereceye bırakacak.İzmir de parçalı bulutlu ancak güneşli olacak. Bugün İzmir halkı 24 dereceye çıkan havanın keyfini çıkaracak.MARMARAParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sir-cinayette-gercekler-ortaya-cikti-bas-basa-gorustugu-muge-anliya-her-seyi-itiraf-etti-1083772238.html
türkiye
izmir
ankara
muş
bitlis
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340716_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_28c06231ccb931587ebe560022807e31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
14 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, muş hava durumu, ordu hava durumu, ardahan hava durumu, bitlis hava durumu, hakkari hava durumu
14 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, muş hava durumu, ordu hava durumu, ardahan hava durumu, bitlis hava durumu, hakkari hava durumu

Meteoroloji'den yeni uyarı: 6 il için sarı alarm verilmişti, bugün hava nasıl olacak?

06:05 14.05.2024
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, salı günü birçok ilde yağış görülecek. İşte 14 Mayıs Salı İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde sağanak yağış görülecek.
Hava sıcaklıklarının salı günü batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün Türkiye'nin bir kısmı yağmurlu bir kısmı ise güneşli olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun ise bir kısmınde yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14 Mayıs salı İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul bugün bulutlu ancak yağışsız. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.
Ankara da parçalı bulutlu olacak; Başkentte de bugün için yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olan hava öğlene doğru yerini 18 dereceye bırakacak.
İzmir de parçalı bulutlu ancak güneşli olacak. Bugün İzmir halkı 24 dereceye çıkan havanın keyfini çıkaracak.
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR 7°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
YAŞAM
Şaban Ataş olayında gerçekler ortaya çıktı: Baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti
05:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала