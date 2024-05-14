https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/meteorolojiden-yeni-uyari-6-il-icin-sari-alarm-verilmisti-bugun-hava-nasil-olacak-1083772472.html

Meteoroloji'den yeni uyarı: 6 il için sarı alarm verilmişti, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı: 6 il için sarı alarm verilmişti, bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, salı günü birçok ilde yağış... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T06:05+0300

2024-05-14T06:05+0300

2024-05-14T06:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının salı günü batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak?Bugün Türkiye'nin bir kısmı yağmurlu bir kısmı ise güneşli olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun ise bir kısmınde yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.14 Mayıs salı İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul bugün bulutlu ancak yağışsız. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.Ankara da parçalı bulutlu olacak; Başkentte de bugün için yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olan hava öğlene doğru yerini 18 dereceye bırakacak.İzmir de parçalı bulutlu ancak güneşli olacak. Bugün İzmir halkı 24 dereceye çıkan havanın keyfini çıkaracak.MARMARAParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sir-cinayette-gercekler-ortaya-cikti-bas-basa-gorustugu-muge-anliya-her-seyi-itiraf-etti-1083772238.html

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