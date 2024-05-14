https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kenyadaki-sel-felaketinde-can-kayiplari-277ye-yukseldi-1083781150.html
Kenya'daki sel felaketinde can kayıpları 277'ye yükseldi
Kenya'daki sel felaketinde can kayıpları 277'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya'da nisan ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T10:03+0300
2024-05-14T10:03+0300
2024-05-14T10:03+0300
dünya
afrika
kenya
sel felaketi
şiddetli yağış
can kaybı
doğal afet
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Ülkede etkili olan sellere ilişkin basına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini dile getirirken, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.Ülke genelinde 62 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydeden Mwaura, salgın hastalıkların görülmeye başladığını ve 53 kolera vakası tespit ettiklerini bildirdi.Öte yandan, seller nedeniyle Kenya'da 9 bin dönüm tarım arazisi zarar görürken, 4 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.Hükümet, sellerden etkilenenler için 167 kamp kurdu.Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/brezilyadaki-sel-felaketi-can-kaybi-artiyor-1083743043.html
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afrika, kenya, sel felaketi, şiddetli yağış, can kaybı, doğal afet
afrika, kenya, sel felaketi, şiddetli yağış, can kaybı, doğal afet
Kenya'daki sel felaketinde can kayıpları 277'ye yükseldi
Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya'da nisan ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 277'ye yükseldiği bildirildi.
Ülkede etkili olan sellere ilişkin basına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini dile getirirken, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 411 bin kişiyi etkilediğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Ülke genelinde 62 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydeden Mwaura, salgın hastalıkların görülmeye başladığını ve 53 kolera vakası tespit ettiklerini bildirdi.
Öte yandan, seller nedeniyle Kenya'da 9 bin dönüm tarım arazisi zarar görürken, 4 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.
Hükümet, sellerden etkilenenler için 167 kamp kurdu.
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.