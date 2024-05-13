https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/brezilyadaki-sel-felaketi-can-kaybi-artiyor-1083743043.html
Brezilya'daki sel felaketi: Can kaybı artıyor
Brezilya'daki sel felaketi: Can kaybı artıyor
Sputnik Türkiye
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T09:18+0300
2024-05-13T09:18+0300
2024-05-13T09:18+0300
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sel felaketi
yağmur
şiddetli yağış
doğal afet
doğal felaket
güney amerika
can kaybı
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Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı gün geçtikçe artarken, eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 144, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği belirtildi.Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Felaket durumu ilan edilmiştiRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne felaket durumu ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/afganistandaki-selde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-311-kisiye-cikti-1083726854.html
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brezilya, sel, sel felaketi, yağmur, şiddetli yağış, doğal afet, doğal felaket, güney amerika, can kaybı
brezilya, sel, sel felaketi, yağmur, şiddetli yağış, doğal afet, doğal felaket, güney amerika, can kaybı
Brezilya'daki sel felaketi: Can kaybı artıyor
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e çıktığı, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi.
Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı gün geçtikçe artarken, eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 144, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği belirtildi.
Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.
Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Felaket durumu ilan edilmişti
Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne felaket durumu ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.
Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.