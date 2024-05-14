Katar: Gazze’de ateşkes müzakereleri ‘İsrail'e rağmen’ devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basını: 'Türk boykotu bizi en zayıf noktamızdan vurdu'
07:08
3 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a sert sözler: Tedavi edilmeli
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus komutan: Cepheden kaçan Ukraynalı askerleri Ukrayna istihbaratı öldürüyor
07:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de en çok aranan meslekler açıklandı
07:41
2 dk
SESLİ HABER
NATO'dan itiraf: Rusya saldırmayacak
07:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 100 bin ekmekten fare çıktı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan tehlikeli hamle: Asker gönderme yetkisi aldık
08:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi
08:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Madencilerimiz önce madende, sonra adaletin göçüğü altında kaldılar'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Öğretmene şiddet yasası çıkıyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ani çarpıntı hangi durumlarda ritim bozukluğuna işaret eder? Kahve ve çay içmek kalbe zararlı mıdır?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
17:44
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
18:15
4 dk
SESLİ HABER
‘Rusya ve Çin mağlup edilemez’
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
19:23
4 dk
SESLİ HABER
İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
19:53
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
20:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
07:10
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
07:24
2 dk
SESLİ HABER
Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
07:37
4 dk
SESLİ HABER
Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
07:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
08:08
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
08:20
3 dk
SESLİ HABER
İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
08:34
2 dk
SESLİ HABER
Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
08:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Üniversitelerde şenliklere rektörlük engeli
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Erzurum Kitap Fuarı'ndaki sansürün perde arkası
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
GÜN ORTASI
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı aldı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Sığınmacı öğrenci sayılarına ilişkin neler biliniyor?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Hande Fırat 'Devriamber' resim ve heykel sergisini anlatıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
17:38
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
18:18
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
18:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/katar-gazzede-ateskes-muzakereleri-israile-ragmen-devam-ediyor-1083792832.html
Katar: Gazze’de ateşkes müzakereleri ‘İsrail'e rağmen’ devam ediyor
Katar: Gazze’de ateşkes müzakereleri ‘İsrail'e rağmen’ devam ediyor
Sputnik Türkiye
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T13:52+0300
2024-05-14T13:52+0300
israil- filistin çatışması
katar
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
arabulucu
arabuluculuk
israil
israil-filistin
hamas
ateşkes
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083792675_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ca075cdc3d15f981f69b23e12750a58.jpg
Katar'ın başkenti Doha’da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan Katar Ekonomik Forumu açılış oturumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Al Sani, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonu, Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini geciktirdi ancak Doha, son dönemdeki aksamaya rağmen arabuluculuğunu sürdürüyor" dedi.Al Sani, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yapılan ilk ve tek ateşkesin bir parçası olarak Gazze Şeridi'nde 109 rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Biz arabulucu olarak istismar edilmek istemiyoruz. Rolümüzün arabuluculukla sınırlı olduğunu herkese açıkça ifade ettik ve herkes, mevcut arabuluculuğa, savaşı durdurmaya ve rehineleri kurtarmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.Ülkesinin arabuluculuğunu, İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle “durgunluk içinde olan uzun ve karmaşık bir süreç" olarak nitelendiren Al Sani, "Gazze'de ateşkese varılması ve Filistinlilere yönelik zulme son verilmesi" çağrısında bulundu.Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin "iki devletli çözüme, Batı Şeria ve Gazze'de, Filistin uzlaşısıyla sağlanacak tek Filistin hükümetine inandığını ancak İsrail'in Gazze'de Filistin yönetiminin varlığını reddettiğini" vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/biden-hamas-rehineleri-serbest-biraksa-yarin-ateskes-olurdu-1083724846.html
katar
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083792675_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58c5b214f8887c2fb92ad3c844cdc5a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, arabulucu, arabuluculuk, israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ortadoğu
katar, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, arabulucu, arabuluculuk, israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, ortadoğu

Katar: Gazze’de ateşkes müzakereleri ‘İsrail'e rağmen’ devam ediyor

13:52 14.05.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARKatar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
Abone ol
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini ve esir değişimini geciktirdiğini ancak arabuluculuk çabalarının sürdüğünü bildirdi.
Katar'ın başkenti Doha’da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan Katar Ekonomik Forumu açılış oturumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Al Sani, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonu, Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini geciktirdi ancak Doha, son dönemdeki aksamaya rağmen arabuluculuğunu sürdürüyor" dedi.
Al Sani, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yapılan ilk ve tek ateşkesin bir parçası olarak Gazze Şeridi'nde 109 rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Biz arabulucu olarak istismar edilmek istemiyoruz. Rolümüzün arabuluculukla sınırlı olduğunu herkese açıkça ifade ettik ve herkes, mevcut arabuluculuğa, savaşı durdurmaya ve rehineleri kurtarmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.
Ülkesinin arabuluculuğunu, İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle “durgunluk içinde olan uzun ve karmaşık bir süreç" olarak nitelendiren Al Sani, "Gazze'de ateşkese varılması ve Filistinlilere yönelik zulme son verilmesi" çağrısında bulundu.
Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin "iki devletli çözüme, Batı Şeria ve Gazze'de, Filistin uzlaşısıyla sağlanacak tek Filistin hükümetine inandığını ancak İsrail'in Gazze'de Filistin yönetiminin varlığını reddettiğini" vurguladı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu
12 Mayıs, 10:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала