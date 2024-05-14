https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/katar-gazzede-ateskes-muzakereleri-israile-ragmen-devam-ediyor-1083792832.html

Katar: Gazze’de ateşkes müzakereleri ‘İsrail'e rağmen’ devam ediyor

Katar: Gazze’de ateşkes müzakereleri ‘İsrail'e rağmen’ devam ediyor

Sputnik Türkiye

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik kara saldırılarının, Tel... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T13:52+0300

2024-05-14T13:52+0300

2024-05-14T13:52+0300

israil- filistin çatışması

katar

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

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arabuluculuk

israil

israil-filistin

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ortadoğu

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Katar'ın başkenti Doha’da bugün başlayan ve iki gün sürecek olan Katar Ekonomik Forumu açılış oturumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Al Sani, "İsrail'in Refah'taki askeri operasyonu, Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerini geciktirdi ancak Doha, son dönemdeki aksamaya rağmen arabuluculuğunu sürdürüyor" dedi.Al Sani, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana yapılan ilk ve tek ateşkesin bir parçası olarak Gazze Şeridi'nde 109 rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Biz arabulucu olarak istismar edilmek istemiyoruz. Rolümüzün arabuluculukla sınırlı olduğunu herkese açıkça ifade ettik ve herkes, mevcut arabuluculuğa, savaşı durdurmaya ve rehineleri kurtarmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.Ülkesinin arabuluculuğunu, İsrail’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle “durgunluk içinde olan uzun ve karmaşık bir süreç" olarak nitelendiren Al Sani, "Gazze'de ateşkese varılması ve Filistinlilere yönelik zulme son verilmesi" çağrısında bulundu.Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin "iki devletli çözüme, Batı Şeria ve Gazze'de, Filistin uzlaşısıyla sağlanacak tek Filistin hükümetine inandığını ancak İsrail'in Gazze'de Filistin yönetiminin varlığını reddettiğini" vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/biden-hamas-rehineleri-serbest-biraksa-yarin-ateskes-olurdu-1083724846.html

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