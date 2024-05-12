https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/biden-hamas-rehineleri-serbest-biraksa-yarin-ateskes-olurdu-1083724846.html

Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu

Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T10:41+0300

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israil- filistin çatışması

abd

joe biden

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israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

hamas

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Seattle dışında eski bir Microsoft yöneticisinin evinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde geçekleştirdiği konuşmada gündeme dair gelişmelere değinen Biden, Gazze’de yaşananlara ilişkin, “Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu” derken, yaklaşık 100 kişiye hitap eden Biden, “İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu, eğer isterlerse yarın sona erdirebileceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.Biden, silah vermeyeceklerini açıklamıştıABD Başkanı Biden, ABD merkezli CNN International kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi’ndeki duruma dair değerlendirmelerde bulunmuş, ABD’nin geçtiğimiz hafta İsrail’e 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını durdurmasına yönelik, “Gazze'de siviller, bu bombalar sonucu ve (İsrail ordusunun) girdiği sivil yerleşim yerlerinde diğer yollarla öldürüldü” ifadelerini kullanmıştı.Biden, ABD’nin gönderdiği bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmiş oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan ve 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine gerçekleştirmesi beklenen kara operasyonuna da değinen Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” demişti.Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html

abd

seatlle

israil

gazze

gazze şeridi

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abd, joe biden, seatlle, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes