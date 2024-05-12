https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/biden-hamas-rehineleri-serbest-biraksa-yarin-ateskes-olurdu-1083724846.html
Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu
Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T10:41+0300
2024-05-12T10:41+0300
2024-05-12T10:42+0300
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Seattle dışında eski bir Microsoft yöneticisinin evinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde geçekleştirdiği konuşmada gündeme dair gelişmelere değinen Biden, Gazze’de yaşananlara ilişkin, “Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu” derken, yaklaşık 100 kişiye hitap eden Biden, “İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu, eğer isterlerse yarın sona erdirebileceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.Biden, silah vermeyeceklerini açıklamıştıABD Başkanı Biden, ABD merkezli CNN International kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi’ndeki duruma dair değerlendirmelerde bulunmuş, ABD’nin geçtiğimiz hafta İsrail’e 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını durdurmasına yönelik, “Gazze'de siviller, bu bombalar sonucu ve (İsrail ordusunun) girdiği sivil yerleşim yerlerinde diğer yollarla öldürüldü” ifadelerini kullanmıştı.Biden, ABD’nin gönderdiği bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmiş oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan ve 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine gerçekleştirmesi beklenen kara operasyonuna da değinen Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” demişti.Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html
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abd, joe biden, seatlle, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes
Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu
10:41 12.05.2024 (güncellendi: 10:42 12.05.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakması durumunda hemen ateşkes sağlanabileceğini söyledi.
Seattle dışında eski bir Microsoft yöneticisinin evinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde geçekleştirdiği konuşmada gündeme dair gelişmelere değinen Biden, Gazze’de yaşananlara ilişkin, “Hamas rehineleri serbest bıraksa yarın ateşkes olurdu” derken, yaklaşık 100 kişiye hitap eden Biden, “İsrail bunun Hamas'a bağlı olduğunu, eğer isterlerse yarın sona erdirebileceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.
Biden, silah vermeyeceklerini açıklamıştı
ABD Başkanı Biden, ABD merkezli CNN International kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi’ndeki duruma dair değerlendirmelerde bulunmuş, ABD’nin geçtiğimiz hafta İsrail’e 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını durdurmasına yönelik, “Gazze'de siviller, bu bombalar sonucu ve (İsrail ordusunun) girdiği sivil yerleşim yerlerinde diğer yollarla öldürüldü” ifadelerini kullanmıştı.
Biden, ABD’nin gönderdiği bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmiş oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan ve 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine gerçekleştirmesi beklenen kara operasyonuna da değinen Biden, “Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” demişti.
Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.