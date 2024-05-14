https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/japonyadan-endonezyadaki-hizli-tren-projesine-kredi-destegi-1083778206.html

Japonya'dan Endonezya'daki hızlı tren projesine kredi desteği

Japonya'dan Endonezya'daki hızlı tren projesine kredi desteği

Sputnik Türkiye

Asya-Pasifik’teki nüfuzunu artırmaya çalışan Japonya hükümeti, Endonezya'nın Hızlı Transit Tren Projesi'ne (MRT) 140.7 milyar yene (900 milyon dolar) kadar... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T08:56+0300

2024-05-14T08:56+0300

2024-05-14T08:56+0300

ekonomi

endonezya

hızlı tren

hızlı tren hattı

japonya

kredi

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Endonezya Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik ve Afrika İşleri Genel Müdürü Abdul Kadir Jailani ile Japonya'nın Cakarta Büyükelçisi Masaki Yasuşi görüştü.Görüşmede ‘Yen Kredisi’ anlaşması imzalanırken, anlaşma kapsamında Japon hükümeti, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki MRT'ye 140.7 milyar yene kadar kredi desteği verecek.Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ‘Japon yeni’ bazlı kredi, 10 yıl ödemesiz olmak üzere toplamda 40 yıl sürede geri ödenebilecek.Kredi desteği toplamda 84.1 kilometrelik iki safhalı Doğu-Batı Hattı'nın inşasında kullanılacak.Japonya'nın Cakarta Büyükelçiliğinin açıklamasına göre, 2026'da başlayacak 24,5 kilometrelik ilk safha çalışmasının 2031'de tamamlanması planlanıyor.Hızlı tren projesi kapsamında Kuzey-Güney Hattı'nın 15.7 kilometrelik ilk etabı 2019'da açılmıştı.Cakarta'nın, hızlı ekonomik büyüme ve 11 milyonu aşan nüfusuyla ciddi trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/japonya-pasifik-adalari-ulkeleriyle-savunma-isbirligini-guclendirmeyi-hedefliyor-1081864037.html

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endonezya, hızlı tren, hızlı tren hattı, japonya, kredi