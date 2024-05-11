https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutune-iliskin-iddialar-sonrasi-3-emniyet-gorevlisine-sorusturma-1083707351.html
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialar sonrası 3 emniyet görevlisine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialar sonrası 3 emniyet görevlisine soruşturma
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki 3 kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlatıldı. Söz konusu... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T15:22+0300
2024-05-11T15:22+0300
2024-05-11T15:27+0300
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ayhan bora kaplan
organize suç örgütü
suç örgütü
emniyet müdürlüğü
ankara emniyet müdürlüğü
soruşturma
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurtdışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurtdışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ankara-il-emniyet-mudur-yardimcisi-organize--sube-muduru-ve-yardimcisi-gorevlerinden-uzaklastirildi-1083656774.html
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ayhan bora kaplan, organize suç örgütü, suç örgütü, emniyet müdürlüğü, ankara emniyet müdürlüğü, soruşturma
ayhan bora kaplan, organize suç örgütü, suç örgütü, emniyet müdürlüğü, ankara emniyet müdürlüğü, soruşturma
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialar sonrası 3 emniyet görevlisine soruşturma
15:22 11.05.2024 (güncellendi: 15:27 11.05.2024)
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki 3 kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlatıldı. Söz konusu 3 emniyet görevlisi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.
Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurtdışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurtdışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.