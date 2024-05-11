https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutune-iliskin-iddialar-sonrasi-3-emniyet-gorevlisine-sorusturma-1083707351.html

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialar sonrası 3 emniyet görevlisine soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialar sonrası 3 emniyet görevlisine soruşturma

Sputnik Türkiye

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki 3 kamu görevlisi hakkında resen soruşturma başlatıldı. Söz konusu... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T15:22+0300

2024-05-11T15:22+0300

2024-05-11T15:27+0300

türkiye

ayhan bora kaplan

organize suç örgütü

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emniyet müdürlüğü

ankara emniyet müdürlüğü

soruşturma

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurtdışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurtdışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ankara-il-emniyet-mudur-yardimcisi-organize--sube-muduru-ve-yardimcisi-gorevlerinden-uzaklastirildi-1083656774.html

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