https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ingiliz-turistler-olen-yakinlarinin-kullerini-marmariste-denize-doktu-denizden-numune-alinacak-1083783024.html

İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini Marmaris'te denize döktü: Denizden numune alınacak

İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini Marmaris'te denize döktü: Denizden numune alınacak

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T10:29+0300

2024-05-14T10:29+0300

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yaşam

marmaris

deniz

numune

ingiliz

turist

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Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı.Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.

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marmaris, deniz, numune, ingiliz, turist