https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ingiliz-turistler-olen-yakinlarinin-kullerini-marmariste-denize-doktu-denizden-numune-alinacak-1083783024.html
İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini Marmaris'te denize döktü: Denizden numune alınacak
İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini Marmaris'te denize döktü: Denizden numune alınacak
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T10:29+0300
2024-05-14T10:29+0300
2024-05-14T10:39+0300
yaşam
marmaris
deniz
numune
ingiliz
turist
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Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı.Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tuz-golu-pembelesmeye-basladi-turistlerin-ugrak-noktasi-oldu-dunyanin-baska-bir-yeri-gibi-1082991718.html
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marmaris, deniz, numune, ingiliz, turist
marmaris, deniz, numune, ingiliz, turist
İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini Marmaris'te denize döktü: Denizden numune alınacak
10:29 14.05.2024 (güncellendi: 10:39 14.05.2024)
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü.
Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı.
Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.
Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.