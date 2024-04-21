https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tuz-golu-pembelesmeye-basladi-turistlerin-ugrak-noktasi-oldu-dunyanin-baska-bir-yeri-gibi-1082991718.html

Tuz Gölü pembeleşmeye başladı, turistlerin uğrak noktası oldu: 'Dünyanın başka bir yeri gibi'

Tuz Gölü pembeleşmeye başladı, turistlerin uğrak noktası oldu: 'Dünyanın başka bir yeri gibi'

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T14:10+0300

2024-04-21T14:10+0300

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tuz gölü

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Gölün renk değiştirmeye başlamasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

tuz gölü

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