İngiliz ordusundan bir ilk: NATO tatbikatında 3D yazıcıdan çıkan aksamlar kullanıldı
10:20 14.05.2024 (güncellendi: 10:26 14.05.2024)
UK MOD
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İngiltere Savunma Bakanlığı, NATO'nun Ocak ayından bu yana sürdürdüğü 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatı sırasında 3D yazıcıyla üretilmiş yedek parçaların ilk kez kullanıldığını açıkladı.
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki en büyük askeri tatbikatı olarak nitelenen ve Rusya tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan 'Steadfast Defender 2024', 3D yazıcıların askeri alanda kullanımı açısından bir ilke ev sahipliği yapıyor.
Son teknoloji ürünü bir 3D yazıcının Avrupa'da yapılan en büyük NATO tatbikatı kapsamında İngiliz ordusu tarafından sahada ilk kez kullanıldığını belirten İngiltere Savunma Bakanlığı, söz konusu teknoloji yardımıyla araçlar ve askeri teçhizat için yedek parça üretildiğini kaydetti.
Bakanlığa göre bir kamyonun arkasına monte edilen 3D yazıcı, metal aksamları bir saatten daha kısa sürede üretebiliyor. Bu teknoloji, parçaları onarıma gönderme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için nakliye maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlıyor.
3D yazıcı şu anda Land Rover gibi parçaları zor bulunan eski askeri araçların bakım ve onarımında kullanılıyor. Gelecek planları arasında Boxer ve Ajax gibi araçlar için parça katalogları oluşturulması yer alıyor.
Son teknoloji ürünü bir 3D yazıcının Avrupa'da yapılan en büyük NATO tatbikatı kapsamında İngiliz ordusu tarafından sahada ilk kez kullanıldığını belirten İngiltere Savunma Bakanlığı, söz konusu teknoloji yardımıyla araçlar ve askeri teçhizat için yedek parça üretildiğini kaydetti.
Bakanlığa göre bir kamyonun arkasına monte edilen 3D yazıcı, metal aksamları bir saatten daha kısa sürede üretebiliyor. Bu teknoloji, parçaları onarıma gönderme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için nakliye maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlıyor.
3D yazıcı şu anda Land Rover gibi parçaları zor bulunan eski askeri araçların bakım ve onarımında kullanılıyor. Gelecek planları arasında Boxer ve Ajax gibi araçlar için parça katalogları oluşturulması yer alıyor.
Rusya, Steadfast Defender 2024 tatbikatına sert tepki gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Ocak ayından bu yana süren 'Steadfast Defender 2024' tatbikatı sırasında Rusya'yla çatışmaya ciddi şekilde hazırlık yaptığını vurgulamıştı.
Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" demişti.
Zaharova, "Şu anda Rusya sınırlarında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın senaryosuna göre Rusya'ya yönelik koalisyon faaliyetleri, hibrit ve konvansiyonel silahlar da dahil tüm araçlar kullanılarak talim ediliyor. NATO'nun bizimle potansiyel çatışmaya ciddi şekilde hazırlandığını ve bunun üst düzey NATO temsilcileri tarafından açıkça tartışıldığını belirtmemiz gerekiyor" demişti.