https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/geleneksel-trafik-isiklari-tarih-oluyor-yeni-versiyonlar-4-isikli-olacak-1083777065.html

'Geleneksel trafik ışıkları' tarih oluyor: Yeni versiyonlar 4 ışıklı olacak

'Geleneksel trafik ışıkları' tarih oluyor: Yeni versiyonlar 4 ışıklı olacak

Sputnik Türkiye

Akıllı ve otonom araçlar yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu süreç giderek hızlanırken, geleneksel trafik ışıklarının da değiştirilmesi ve 'beyaz' gibi bir rengin... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T09:08+0300

2024-05-14T09:08+0300

2024-05-14T09:11+0300

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Günümüzde, akıllı ve otonom araçlar hızla yaygınlaşıyor. Bu araçlar, insan hayatını kolaylaştırarak, trafik akışını hızlandırıyor ve çevre kirliliğini azaltıyor. Ancak, bu araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel trafik ışıklarının da değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü, otonom araçlar geleneksel trafik ışıklarına uyum sağlamıyor.Geleneksel trafik ışıklarında, kırmızı, sarı ve yeşil renkleri bulunuyor. Ancak, otonom araçlar için bu renkler yeterli değil. Çünkü, otonom araçlar, insan gözüyle algılanamayan dalga boylarında çalışıyor. Bu nedenle, trafik ışıklarına 'beyaz' gibi bir rengin eklenmesi gerekiyor. Bu renk, otonom araçların algılayabileceği bir dalga boyunda çalışacak.Araştırmalar ortaya çıkardıKuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, mühendislik profesörü Ali Hajbabaie liderliğindeki ekip, günümüzün trafik sinyallerini ortadan kaldırmak yerine, yolda sorumluluğu üstlenecek ve yol gösterecek yeterli sayıda otonom araç olduğunda bunu belirtmek için dördüncü bir ışık (muhtemelen beyaz) eklemeyi öneriyor. Bu yaklaşımda beyaz ışık, önünüzdeki aracı takip edeceğiniz anlamına geliyor.Araştırmacılara göre böyle bir yaklaşımın işe yaraması için yoldaki araçların yüzde 40 ila 50'sinin sürücüsüz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın kullanılması için önümüzdeki birkaç yıldan daha fazlası bulunuyor.Öte yandan trafik ışıklarıyla ilgili farklı bir araştırma da Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Araştırmacılar, Detroit'in banliyösü Birmingham'da, General Motors araçlarında bulunan hız ve konum verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak şehrin trafik ışıklarının zamanlamasını değiştirmek için bir pilot program yürüttüler Michigan'daki araştırma tamamen otonom araçlarla değil, sürücüsü olan araçlarla ilgili olduğundan, daha geniş çaplı bir uygulamaya çok daha yakın bir zamanda yapılabilir.Birmingham sokaklarındaki araçların yüzde 6'sı GM sistemine bağlı olsa bile araştırmacılara göre trafiği daha akıcı hale getirmek için trafik ışıklarının zamanlamasını ayarlamaya yetecek kadar veri elde edilebilir. Bu yöntemin güzelliği ise herhangi bir altyapıya dokunmanıza veya yeni kurulum yapmanıza gerek olmaması. Zira veriler altyapıdan değil, otomobil şirketlerinden geliyor. Bu verileri trafik ışıklarının zamanlamalarında kullanmak yeterli oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kulislerde-yepyeni-bir-senaryo-konusuluyor-asgari-ucrete-ara-zam-yapilacak-mi-1083773243.html

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trafik ışığı, 4 ışıklı trafik lambası, otonom araç