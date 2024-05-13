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Gürcistan'daki protestolarda 20 gözaltı: ABD vatandaşları da var
Gürcistan'daki protestolarda 20 gözaltı: ABD vatandaşları da var
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' adlı yasa tasarısı karşıtı protestolar sürürken İçişleri Bakanlığı, Tiflis'te 20... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T10:10+0300
2024-05-13T10:10+0300
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen ay parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı karşıtı gösteriler bu gece de devam etti.Parlamento binası önünde gece yarısına doğru toplanan göstericiler, yasa karşıtı sloganlar attı.Ellerinde, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler hükümeti parlamentodan tasarıyı çekmeye yönelik çağrılarını yineledi.Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için pazartesi hukuk komitesinin düzenleneceğini bildirdi.'20 kişi gözaltına alındı'Gürcistan İçişleri Bakanlığı, eylem sırasında 20 kişinin gözaltına alındığını, aralarında 2 ABD ve 1 Rusya vatandaşı bulunduğunu açıkladı.20 göstericinin holiganlık ve polise mukavemet nedeniyle gözaltına alındığını belirten bakanlık, yabancı vatandaşlar hakkında Rusya ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerine bildirim yapıldığını aktardı.Hükümet tasarıyı yasalaştırmakta kararlıGürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yasa tasarısının onaylama süreci hakkında akşam saatlerinde konuşma yapmıştı.Kobahidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etmişti.Başbakan Kobahidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurmuştu.Konuşmasında ayrıca, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobahidze, bazı göstericilerin pazartesi ve salı günü şiddet eylemleri planladığını kaydetmişti.Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobahidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.Cumhurbaşkanı Zurabişvili yasayı veto edecekKobahidze'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise, yasa tasarısına karşı olduğunu yinelemişti.Yasa tasarısının bir 'Rus yasası' olduğunu öne süren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.Gürcistan'da gösteriler yaklaşık bir aydır sürüyorGürcistan'da yasa tasarısı karşıtı protestolar yaklaşık bir aydır devam ediyor.İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.Yasa tasarısı iki onaydan geçtiParlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor. Gürcistan'daki iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.Geçen yıl da gösterilere neden olmuştuİktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların 'yabancı ajan' olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, tiflis, yabancı nüfuzun şeffaflığı, protesto, protesto gösterisi, gözaltı, gözaltı kararı, idari gözaltı
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, tiflis, yabancı nüfuzun şeffaflığı, protesto, protesto gösterisi, gözaltı, gözaltı kararı, idari gözaltı

Gürcistan'daki protestolarda 20 gözaltı: ABD vatandaşları da var

10:10 13.05.2024
© Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 12 мая 2024 года - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© Sputnik / Stringer
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Gürcistan'da hükümetin parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' adlı yasa tasarısı karşıtı protestolar sürürken İçişleri Bakanlığı, Tiflis'te 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin geçen ay parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı karşıtı gösteriler bu gece de devam etti.

Parlamento binası önünde gece yarısına doğru toplanan göstericiler, yasa karşıtı sloganlar attı.

Ellerinde, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler hükümeti parlamentodan tasarıyı çekmeye yönelik çağrılarını yineledi.

Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için pazartesi hukuk komitesinin düzenleneceğini bildirdi.

'20 kişi gözaltına alındı'

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, eylem sırasında 20 kişinin gözaltına alındığını, aralarında 2 ABD ve 1 Rusya vatandaşı bulunduğunu açıkladı.

20 göstericinin holiganlık ve polise mukavemet nedeniyle gözaltına alındığını belirten bakanlık, yabancı vatandaşlar hakkında Rusya ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerine bildirim yapıldığını aktardı.

Hükümet tasarıyı yasalaştırmakta kararlı

Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, yasa tasarısının onaylama süreci hakkında akşam saatlerinde konuşma yapmıştı.

Kobahidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etmişti.

Başbakan Kobahidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurmuştu.

Konuşmasında ayrıca, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobahidze, bazı göstericilerin pazartesi ve salı günü şiddet eylemleri planladığını kaydetmişti.

Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobahidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili yasayı veto edecek

Kobahidze'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise, yasa tasarısına karşı olduğunu yinelemişti.

Yasa tasarısının bir 'Rus yasası' olduğunu öne süren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Gürcistan'da gösteriler yaklaşık bir aydır sürüyor

Gürcistan'da yasa tasarısı karşıtı protestolar yaklaşık bir aydır devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Yasa tasarısı iki onaydan geçti

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Gürcistan'daki iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

Geçen yıl da gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların 'yabancı ajan' olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
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