https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/futbol-tarihinde-gorulmemis-iddia-eski-trabzonspor-oyuncusu-edgar-ie-5-macta-ikiz-kardesini-oynatti-1083773970.html

Futbol tarihinde görülmemiş iddia: Eski Trabzonspor oyuncusu Edgar Ie 5 maçta ikiz kardeşini oynattı

Futbol tarihinde görülmemiş iddia: Eski Trabzonspor oyuncusu Edgar Ie 5 maçta ikiz kardeşini oynattı

Sputnik Türkiye

Tarihin en büyük dolandırıcılık iddialarından biri futbol dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Eski Trabzonspor ve Başakşehir oyuncusu ve şimdilerde Dinamo Bükreş... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T07:36+0300

2024-05-14T07:36+0300

2024-05-14T07:36+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

dinamo bükreş

romanya

başakşehir

medipol başakşehir

maç

ikiz

ikiz kardeşler

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Edgar Ie'nin, kardeşi Edelino'u maçlarda sahaya sürdüğüne dair ortaya atılan iddialar, futbol dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.Şubat ayında Dinamo Bükreş’e transfer olan Edgar Ie, 3 ay sonra bazı maçlara kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino le’yi gönderdiği ortaya çıktı. İkiz kardeş Edelino’nun en az 5 maçta Edgar yerine Dinamo Bükreş forması giydiği iddia ediliyor.Romanya Futbol Federasyonu, söz konusu skandalla ilgili soruşturma başlattı. Ligde zor günlerden geçen Dinamo Bükreş’in 8 puanının silinebileceği ve direkt olarak küme düşürülebileceği öne sürüldü.İngilizce konuşamaması olayı ortaya çıkardıPro Sport’un haberindeki detaylar da oldukça ilginç. Edelino le’nin takımla İngilizce olarak iletişim kuramaması skandalı ortaya çıkardı. Edgar le’nin akıcı şekilde İngilizce konuşmasına rağmen ikiz kardeşi Edelino, kendisini sadece Portekizce ifade edebilmekteydi. Bu durumun ardından kadroda yer alan kişinin Edgar değil; Edelino olduğu fark edildi.Edgar Ie'nin Türkiye yolculuğuTürkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir takımlarında forma giyen Edgar Ie'nin adı, 6 Ağustos 2019 tarihinde bordo-mavili kulübün genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille Kulübüne transferinde duyuldu.Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'ya karşılık Fransa ekibinden toplam 17 milyon 500 bin avro almış ve stoper oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna katmıştı.İlk sezonunda kadroda düşünülmeyen Edgar Ie, Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'nde kiralık olarak forma giydikten sonra Trabzonspor'a geri döndü.Trabzonspor'da 61 resmi karşılaşmada görev yaptıEdgar Ie, Trabzonspor'da Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupaları olmak üzere 2 sezonda toplam 61 resmi karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda 5 bin 359 dakika forma giydi.Stoper oyuncusu Vitor Hugo ile iyi bir ikili olarak başarılı şekilde görev yapan Edgar Ie, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.Şampiyonluk sezonunda sakatlandıTrabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda da vazgeçilmez isimlerinden olan Edgar Ie, şansız bir sakatlık geçirerek sahalardan uzak kaldı.Ligin 18. haftasında sakatlanan Edgar Ie, Portekiz'de ön çapraz bağ ameliyatı geçirerek sezonu kapadı ve bir daha eski performansını yakalayamadı.Başakşehir'de az süre aldıSakatlığının ardından Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Edgar Ie, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra RAMS Başakşehir ile anlaştı.Gine-Bissaulu futbolcu, İstanbul temsilcisinde sadece 8 karşılaşmada 452 dakika görev alarak beklentileri karşılayamadı.31 Ocak 2024'de RAMS Başakşehir'in sözleşmesini fesh ettiği Edgar Ie, şubat ayında Dinamo Bükreş ile anlaşmıştı.

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