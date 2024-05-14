https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/fatih-terimin-mauro-icardi-atagini-canli-yayinda-acikladi-ciddi-boyutlarda-1083772108.html
Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'
Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'
Sputnik Türkiye
Yunan gazeteci Gatas, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gatas'ın verdiği bilgilere göre, Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T05:19+0300
2024-05-14T05:19+0300
2024-05-14T05:19+0300
spor
fatih terim
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
mauro icardi
panathinaikos
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Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından biri olan ERT TV'de dün gece yayınlanan 'Spor Pazarı' adlı programa katılan Yunan gazeteci Aris Gatas'ın aktardığı bilgilere göre, Panathinaikos'un Icardi'ye olan ilgisi ciddi boyutlarda ve kulüp bu transferi gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Gatas, programa yaptığı açıklamada, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" dedi.Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/aziz-yildirimdan-aday-olma-karari-aldi-iddialari-sonrasi-aciklama-1083767200.html
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fatih terim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mauro icardi, panathinaikos
fatih terim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mauro icardi, panathinaikos
Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'
Yunan gazeteci Gatas, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gatas'ın verdiği bilgilere göre, Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ilgi duyuyor.
Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından biri olan ERT TV'de dün gece yayınlanan 'Spor Pazarı' adlı programa katılan Yunan gazeteci Aris Gatas'ın aktardığı bilgilere göre, Panathinaikos'un Icardi'ye olan ilgisi ciddi boyutlarda ve kulüp bu transferi gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Gatas, programa yaptığı açıklamada, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" dedi.
Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.