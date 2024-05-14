https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/fatih-terimin-mauro-icardi-atagini-canli-yayinda-acikladi-ciddi-boyutlarda-1083772108.html

Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'

Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'

Sputnik Türkiye

Yunan gazeteci Gatas, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gatas'ın verdiği bilgilere göre, Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T05:19+0300

2024-05-14T05:19+0300

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spor

fatih terim

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

mauro icardi

panathinaikos

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Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından biri olan ERT TV'de dün gece yayınlanan 'Spor Pazarı' adlı programa katılan Yunan gazeteci Aris Gatas'ın aktardığı bilgilere göre, Panathinaikos'un Icardi'ye olan ilgisi ciddi boyutlarda ve kulüp bu transferi gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Gatas, programa yaptığı açıklamada, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" dedi.Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.

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fatih terim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mauro icardi, panathinaikos