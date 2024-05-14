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Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'
Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'
Sputnik Türkiye
Yunan gazeteci Gatas, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gatas'ın verdiği bilgilere göre, Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından biri olan ERT TV'de dün gece yayınlanan 'Spor Pazarı' adlı programa katılan Yunan gazeteci Aris Gatas'ın aktardığı bilgilere göre, Panathinaikos'un Icardi'ye olan ilgisi ciddi boyutlarda ve kulüp bu transferi gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Gatas, programa yaptığı açıklamada, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" dedi.Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.
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fatih terim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mauro icardi, panathinaikos
fatih terim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, mauro icardi, panathinaikos

Fatih Terim'in Mauro Icardi atağını canlı yayında açıkladı: 'Ciddi boyutlarda'

05:19 14.05.2024
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© İHA
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Yunan gazeteci Gatas, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gatas'ın verdiği bilgilere göre, Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye ilgi duyuyor.
Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından biri olan ERT TV'de dün gece yayınlanan 'Spor Pazarı' adlı programa katılan Yunan gazeteci Aris Gatas'ın aktardığı bilgilere göre, Panathinaikos'un Icardi'ye olan ilgisi ciddi boyutlarda ve kulüp bu transferi gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuyor. Gatas, programa yaptığı açıklamada, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak" dedi.
Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi.
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