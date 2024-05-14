https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/fenerbahcede-baskanlik-secimi-tarihi-aciklandi--1083813480.html
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih açıklandı
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Genel kurula... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T21:52+0300
2024-05-14T21:52+0300
2024-05-14T22:55+0300
spor
fenerbahçe
bm genel kurulu
başkan
ali koç
aziz yıldırım
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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır" denildi.Açıklamada kulüp başkanlığı ve kurullar için adaylık başvurularının 23 Mayıs'a kadar yapılabileceği belirtilirken, oy kullanma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ziraat-turkiye-kupasi-finalinde-taraftarlarin-yer-alacagi-tribunler-belli-oldu-1083802963.html
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fenerbahçe, bm genel kurulu, başkan, ali koç, aziz yıldırım
fenerbahçe, bm genel kurulu, başkan, ali koç, aziz yıldırım
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih açıklandı
21:52 14.05.2024 (güncellendi: 22:55 14.05.2024)
Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Genel kurula 46 bin 410 üyenin katılacağı belirtilirken, adalık başvuruları 23 Mayıs saat 18.00'e dek yapılabilecek.
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır" denildi.
Açıklamada kulüp başkanlığı ve kurullar için adaylık başvurularının 23 Mayıs'a kadar yapılabileceği belirtilirken, oy kullanma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu aktarıldı.