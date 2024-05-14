https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/fenerbahcede-baskanlik-secimi-tarihi-aciklandi--1083813480.html

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih açıklandı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Genel kurula... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T21:52+0300

2024-05-14T21:52+0300

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spor

fenerbahçe

bm genel kurulu

başkan

ali koç

aziz yıldırım

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Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır" denildi.Açıklamada kulüp başkanlığı ve kurullar için adaylık başvurularının 23 Mayıs'a kadar yapılabileceği belirtilirken, oy kullanma hakkı olan üye sayısının 46 bin 410 olduğu aktarıldı.

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fenerbahçe, bm genel kurulu, başkan, ali koç, aziz yıldırım