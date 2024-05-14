https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/dna-sonucu-dogruladi-bulunan-kemikler-korhan-berzege-ait-1083787724.html

DNA sonucu doğruladı: Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait

DNA sonucu doğruladı: Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:21+0300

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türkiye

korhan berzeg

son dakika

kemik

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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-arama-calismalari-sonlandirildi-1083332727.html

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korhan berzeg, son dakika, kemik