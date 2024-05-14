https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/dna-sonucu-dogruladi-bulunan-kemikler-korhan-berzege-ait-1083787724.html
DNA sonucu doğruladı: Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait
DNA sonucu doğruladı: Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T12:21+0300
2024-05-14T12:21+0300
2024-05-14T12:28+0300
türkiye
korhan berzeg
son dakika
kemik
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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-arama-calismalari-sonlandirildi-1083332727.html
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korhan berzeg, son dakika, kemik
korhan berzeg, son dakika, kemik
DNA sonucu doğruladı: Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait
12:21 14.05.2024 (güncellendi: 12:28 14.05.2024)
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki Berzeg'in kesin ölüm sebebi ise halen araştırılıyor.
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.
83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.