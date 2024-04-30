https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-arama-calismalari-sonlandirildi-1083332727.html

Ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili arama çalışmaları sonlandırıldı

Ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili arama çalışmaları sonlandırıldı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T19:56+0300

2024-04-30T19:56+0300

2024-04-30T19:57+0300

korhan berzeg

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Jandarma ekipleri, ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 6 gün önce başlayan incelemelerini bugün de sürdürdü.Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.Bölgenin yoğun bitki örtüsüyle kaplı olması nedeniyle çalışmaların 7'nci gününde tırmıklarla arama yapan ekipler herhangi bir delile ulaşamadı.Kızı da olay yerine geldiJandarma ekiplerinin çalışmaları bugün tamamlanırken, Berzeg'in kızı Nisa'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir bölge sakininin fark ettiği köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-kafatasi-parcasi-ile-3-kemik-daha-bulundu-1083248754.html

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korhan berzeg