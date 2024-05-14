https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1083800694.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapıyor. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T16:28+0300
2024-05-14T16:28+0300
2024-05-14T16:29+0300
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recep tayyip erdoğan, ak parti il kongresi, ak parti
recep tayyip erdoğan, ak parti il kongresi, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
16:28 14.05.2024 (güncellendi: 16:29 14.05.2024)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapıyor.