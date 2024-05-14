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CHP Genel Başkanı Özel: Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin
CHP Genel Başkanı Özel: Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Soma'da yaşanan maden faciasının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak bütün işçilşeri... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T17:05+0300
2024-05-14T17:05+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
soma
soma maden kazası
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082908423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_458f8a52cba36500afbf8797611888df.jpg
Parti tarihinde ilk kez Merkez Yönetim Kurulu'nun, bir ilçede toplandığına dikkati çeken Özel, dün bütün genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ile birlikte memleketi Manisa Soma'da olduklarını hatırlattı.Özgür Özel, Soma'da yaşanan maden faciasının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, kazanın en büyük işçi katliamlarından biri olduğunu vurguladı. Soma maden kazasında yaşamını yitiren 301 maden şehidine Allah'tan rahmet dileyen Özel, ailelerine, Soma'ya ve işçi sınıfına başsağlığı dileklerini iletti.Soma'da maden kazası yaşandığında Türkiye'de hayatın durduğunu dile getiren Özel, "Dünyanın bütün televizyonları ilk bir hafta eksiksiz, neredeyse bir aya yakın Soma'nın tepelerinden haberler geçtiler. Bütün dünyada son dakikaydı. Türkiye'de herkesin kanını dondurdu. İlk duruşmada 4 kilometre kuyruk, kapıda 10 bin kişi vardı. Salon 400 kişiydi, her aileden bir kişi alındı. Son duruşmada 200 kişiydik" diye konuştu.Özel, partisinin Soma'yı hiç yalnız bırakmadığının belirterek, "Dün oradaki anneler ilk kez 'biz adaletin bir gün geleceğine inandık' dediler. Bu partinin genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri, üyeleri Soma'yı unutmayan, unutamayan, yüreğinde babasının, eşinin, evladının acısını taşıyanlara sarıldılar. Dün Soma'da karar değişmedi ama atmosfer değişti. Ant olsun adaleti getireceğiz" ifadesini kullandı.İşçi sınıfına çağrıda bulunan Özel, "Soma'dan bugüne Türkiye'de 649 madenci daha öldü. Soma'dan bugüne iki Soma daha oldu ama kimsenin haberi olmadı. Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin. Bütün emekçileri hangi iş kolunda çalışırlarsa çalışsınlar mücadele sendikalarına üye olmaya davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.Özel, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, Türkiye'nin ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi olduğunu vurgulayarak, 100 bin nüfusa oranla bakıldığında ise dünya ikincisi olduğunu söyledi.İşçi sağlığı ve iş yeri güvenliğinin en önemli insan hakları olduğunu ifade eden Özel, bu haklara sahip çıkmayanların kendi evlatlarına sahip çıkmadığını dile getirdi. Özel, Soma maden faciası meydana gelmeden mecliste araştırma önergesi verdiklerini ancak önergenin reddedildiğini anımsattı.Özgür Özel, bu konuda hazırladıkları bir taslağı, işçi sendikalarının, işçi örgütlerinin ve tüm siyasi partilerin görüşüne önümüzdeki günlerde sunacaklarını, daha sonra Meclis'in gündemine getireceklerini kaydetti.'Engellerin önlerinden kaldırıldığı yeni bir kamu reformu, kamusal düzenleme öneriyoruz'Engelliler Haftası olunduğuna değinen Özel, "Biz engellileri bir gün hatırlamak istemiyoruz. Onlar da bir gün hatırlanmak istemiyorlar. Biz engellileri bir dezavantajlı grup olmaktan çıkarıp bu toplumda herkesle birlikte aynı hakları kullanabilmek için bütün engellerin önlerinden kaldırıldığı yeni bir kamu reformu, kamusal düzenleme öneriyoruz. Bu konularda bugün değil, iki gün sonra 16 Mayıs Perşembe günü ilgili gölge kabine bakanımızın, aileden sorumlu ve engellilerden sorumlu bakanımızın çabalarıyla yine kadın kollarımızın ev sahipliğinde Ankara'da bir büyük engelli buluşması düzenleyeceğiz. Engellilerin sorunlarını, bir grup konuşması parantezinden çıkarıp bu haftaya uygun olarak hep birlikte perşembe günü bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.'Millete 'kemer sık' denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar'Yeni tasarruf genelgesi hakkında konuşan Özel, "Bu genelgede bugüne kadarkinden bir farkı var, olumlu farkı. O da Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Ama pratikte neler oluyor? En yakından takip edeceğiz ve paylaşacağız. Sadece meclis dışarıda tutulmuş. Bu konuda gayet normal tutulması. Bu 'meclis israf etsin' demek değil, yürütmenin başının meclise talimat vermemesi gerekir, vermesi hadsizlik olur. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum. Bir iki ipucu vermişti. Bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis tasarruf genelgesi dışında değildir. Meclise 'tasarruf et' deme yetkisi yürütmede değildir. Kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız. Yürütmenin ortaya koyduğundan çok daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün gruplara ve meclis başkanına çağrıda bulunuyoruz. Başkanlık Divanı toplansın. Millete 'kemer sık' denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar" ifadelerine yer verdi.'Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınmaz'Açıklanan tasarruf genelgesinde vergide adalet kısmına değinen Özel, "Genelgeyle ilgili açıklama yaparken Mehmet Şimşek demiş ki ‘vergide adalet ve etkinlik sağlayacağız.’ Tam zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Bir daha anlatıyorum bıkmadan anlatacağım. Herkese anlatın. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, 100 lira. Hepimizden. Bunun 65 lirası dolaylı vergi. Yani mazottan, doğal gazdan, sudan, elektrikten, ekmekten, sütten, bulgurdan, çikolatadan, sakızdan yüzde 65, bu nasıl bir adaletsizlik biliyor musunuz? Türkiye'nin en pahalı cipiyle fabrikatör giriyor, mazot alıyor, aynı vergiyi veriyor. Arkadan derme çatma bir mobiletle onun fabrikasında asgari ücretle çalışan geliyor mazot alıyor, aynı vergiyi veriyor. Yani dolaylı verginin adaletsizliği bu. En pahalı nasıl cobralarla gezenlerle, traktörüne mazot koyanlardan aynı vergiyi alıyorlar diyeceğim, öbür taraftan daha bile az alıyorlar. Ama bunlar dolaylı vergi. Yüzde 65’ten geriye kalan daha yüzde 35 var. Bunun da yüzde 24’ü işçinin, emeklinin, memurun maaşını çekmeden kesilen gelir vergisi. Etti mi sana yüzde 89. Kalan yüzde 11’de bütün ihracatçıların, bütün fabrikatörlerin, bütün müteahhitlerin, kur korumalı mevduata para koyan herkesin hepsinin gelirinden ödediği vergi yüzde 11. Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınmaz. Bu kadar net" cümlelerini kaydetti.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, soma, soma maden kazası, işçi

CHP Genel Başkanı Özel: Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin

17:05 14.05.2024
© AA / Ahmet Serdar EserCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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CHP Genel Başkanı Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Soma'da yaşanan maden faciasının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak bütün işçilşeri hangi iş kolunda çalışırlarsa çalışsınlar mücadele sendikalarına üye olmaya davet etti.
Parti tarihinde ilk kez Merkez Yönetim Kurulu'nun, bir ilçede toplandığına dikkati çeken Özel, dün bütün genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ile birlikte memleketi Manisa Soma'da olduklarını hatırlattı.
Özgür Özel, Soma'da yaşanan maden faciasının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, kazanın en büyük işçi katliamlarından biri olduğunu vurguladı. Soma maden kazasında yaşamını yitiren 301 maden şehidine Allah'tan rahmet dileyen Özel, ailelerine, Soma'ya ve işçi sınıfına başsağlığı dileklerini iletti.
Soma'da maden kazası yaşandığında Türkiye'de hayatın durduğunu dile getiren Özel, "Dünyanın bütün televizyonları ilk bir hafta eksiksiz, neredeyse bir aya yakın Soma'nın tepelerinden haberler geçtiler. Bütün dünyada son dakikaydı. Türkiye'de herkesin kanını dondurdu. İlk duruşmada 4 kilometre kuyruk, kapıda 10 bin kişi vardı. Salon 400 kişiydi, her aileden bir kişi alındı. Son duruşmada 200 kişiydik" diye konuştu.
Özel, partisinin Soma'yı hiç yalnız bırakmadığının belirterek, "Dün oradaki anneler ilk kez 'biz adaletin bir gün geleceğine inandık' dediler. Bu partinin genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri, üyeleri Soma'yı unutmayan, unutamayan, yüreğinde babasının, eşinin, evladının acısını taşıyanlara sarıldılar. Dün Soma'da karar değişmedi ama atmosfer değişti. Ant olsun adaleti getireceğiz" ifadesini kullandı.
İşçi sınıfına çağrıda bulunan Özel, "Soma'dan bugüne Türkiye'de 649 madenci daha öldü. Soma'dan bugüne iki Soma daha oldu ama kimsenin haberi olmadı. Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin. Bütün emekçileri hangi iş kolunda çalışırlarsa çalışsınlar mücadele sendikalarına üye olmaya davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.
Özel, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, Türkiye'nin ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi olduğunu vurgulayarak, 100 bin nüfusa oranla bakıldığında ise dünya ikincisi olduğunu söyledi.
İşçi sağlığı ve iş yeri güvenliğinin en önemli insan hakları olduğunu ifade eden Özel, bu haklara sahip çıkmayanların kendi evlatlarına sahip çıkmadığını dile getirdi. Özel, Soma maden faciası meydana gelmeden mecliste araştırma önergesi verdiklerini ancak önergenin reddedildiğini anımsattı.
Özgür Özel, bu konuda hazırladıkları bir taslağı, işçi sendikalarının, işçi örgütlerinin ve tüm siyasi partilerin görüşüne önümüzdeki günlerde sunacaklarını, daha sonra Meclis'in gündemine getireceklerini kaydetti.

'Engellerin önlerinden kaldırıldığı yeni bir kamu reformu, kamusal düzenleme öneriyoruz'

Engelliler Haftası olunduğuna değinen Özel, "Biz engellileri bir gün hatırlamak istemiyoruz. Onlar da bir gün hatırlanmak istemiyorlar. Biz engellileri bir dezavantajlı grup olmaktan çıkarıp bu toplumda herkesle birlikte aynı hakları kullanabilmek için bütün engellerin önlerinden kaldırıldığı yeni bir kamu reformu, kamusal düzenleme öneriyoruz. Bu konularda bugün değil, iki gün sonra 16 Mayıs Perşembe günü ilgili gölge kabine bakanımızın, aileden sorumlu ve engellilerden sorumlu bakanımızın çabalarıyla yine kadın kollarımızın ev sahipliğinde Ankara'da bir büyük engelli buluşması düzenleyeceğiz. Engellilerin sorunlarını, bir grup konuşması parantezinden çıkarıp bu haftaya uygun olarak hep birlikte perşembe günü bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.

'Millete 'kemer sık' denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar'

Yeni tasarruf genelgesi hakkında konuşan Özel, "Bu genelgede bugüne kadarkinden bir farkı var, olumlu farkı. O da Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Ama pratikte neler oluyor? En yakından takip edeceğiz ve paylaşacağız. Sadece meclis dışarıda tutulmuş. Bu konuda gayet normal tutulması. Bu 'meclis israf etsin' demek değil, yürütmenin başının meclise talimat vermemesi gerekir, vermesi hadsizlik olur. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum. Bir iki ipucu vermişti. Bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis tasarruf genelgesi dışında değildir. Meclise 'tasarruf et' deme yetkisi yürütmede değildir. Kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız. Yürütmenin ortaya koyduğundan çok daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün gruplara ve meclis başkanına çağrıda bulunuyoruz. Başkanlık Divanı toplansın. Millete 'kemer sık' denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar" ifadelerine yer verdi.

'Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınmaz'

Açıklanan tasarruf genelgesinde vergide adalet kısmına değinen Özel, "Genelgeyle ilgili açıklama yaparken Mehmet Şimşek demiş ki ‘vergide adalet ve etkinlik sağlayacağız.’ Tam zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Bir daha anlatıyorum bıkmadan anlatacağım. Herkese anlatın. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, 100 lira. Hepimizden. Bunun 65 lirası dolaylı vergi. Yani mazottan, doğal gazdan, sudan, elektrikten, ekmekten, sütten, bulgurdan, çikolatadan, sakızdan yüzde 65, bu nasıl bir adaletsizlik biliyor musunuz? Türkiye'nin en pahalı cipiyle fabrikatör giriyor, mazot alıyor, aynı vergiyi veriyor. Arkadan derme çatma bir mobiletle onun fabrikasında asgari ücretle çalışan geliyor mazot alıyor, aynı vergiyi veriyor. Yani dolaylı verginin adaletsizliği bu. En pahalı nasıl cobralarla gezenlerle, traktörüne mazot koyanlardan aynı vergiyi alıyorlar diyeceğim, öbür taraftan daha bile az alıyorlar. Ama bunlar dolaylı vergi. Yüzde 65’ten geriye kalan daha yüzde 35 var. Bunun da yüzde 24’ü işçinin, emeklinin, memurun maaşını çekmeden kesilen gelir vergisi. Etti mi sana yüzde 89. Kalan yüzde 11’de bütün ihracatçıların, bütün fabrikatörlerin, bütün müteahhitlerin, kur korumalı mevduata para koyan herkesin hepsinin gelirinden ödediği vergi yüzde 11. Vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç alınmaz. Bu kadar net" cümlelerini kaydetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
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