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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/beyaz-saray-cinden-ithal-edilen-urunlerde-gumruk-tarifelerini-artirdi-1083802667.html
Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen ürünlerde gümrük tarifelerini artırdı
Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen ürünlerde gümrük tarifelerini artırdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T17:15+0300
2024-05-14T17:15+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Amerikalı işçileri ve işletmeleri Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumak için harekete geçtiği kaydedildi.Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilen açıklamada, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına yanıt olarak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarara karşı Biden'ın Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik tarifeleri artırma talimatı verdiği aktarıldı.Açıklamada, bu kapsamda çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller, güneş pilleri, gemiden kıyıya vinçler ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki tarifelerin artırıldığı bildirildi.Bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarife oranının bu yıl yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e çıkarılacağı belirtilen açıklamada, yarı iletkenlere uygulanan tarife oranının ise 2025 yılına kadar yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltileceği kaydedildi.Elektrikli araçlara uygulanan tarife oranı yüzde 100'e çıkarılacakAçıklamada, elektrikli araçlara uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkacağı aktarıldı.Lityum-iyon elektrikli araç bataryalarındaki tarife oranının bu yıl yüzde 7,5'ten yüzde 25'e ve elektrikli araçlara yönelik olmayan lityum-iyon bataryalardaki tarife oranının 2026'da yüzde 7.5'ten yüzde 25'e çıkacağı belirtilen açıklamada, batarya parçalarına uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 7.5'ten yüzde 25'e çıkacağı kaydedildi.Bazı kritik minerallere yönelik bu yıl yüzde 25'lik yeni tarife uygulanacağı belirtilen açıklamada, doğal grafit ve kalıcı mıknatıslara da 2026'da yüzde 25 oranında tarife uygulanacağı aktarıldı.Açıklamada, güneş pillerine yönelik tarife oranının ise bu yıl yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkacağı bildirildi.Gemiden kıyıya vinçlere yüzde 25 ve şırınga ile iğnelere de yüzde 50 oranında yeni tarifeler uygulanacağı belirtilen açıklamada, bazı solunum cihazları ve yüz maskeleri de dahil olmak üzere belirli kişisel koruyucu ekipmanlar için tarife oranlarının ise yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e yükseleceği aktarıldı.Açıklamada, kauçuk tıbbi ve cerrahi eldivenlere yönelik tarifelerin de 2026'da yüzde 7.5'ten yüzde 25'e çıkacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/von-der-leyen-cin-avrupada-sanayisizlesmeye-yol-acabilir-1083535640.html
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ihracat, ithalat, gümrük, gümrük vergisi, elektrikli araç, joe biden, beyaz saray
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ihracat, ithalat, gümrük, gümrük vergisi, elektrikli araç, joe biden, beyaz saray

Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen ürünlerde gümrük tarifelerini artırdı

17:15 14.05.2024
© AFP 2023 / STRÇin otomobil ihracat
Çin otomobil ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / STR
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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Amerikalı işçileri ve işletmeleri Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumak için harekete geçtiği kaydedildi.
Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilen açıklamada, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına yanıt olarak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarara karşı Biden'ın Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik tarifeleri artırma talimatı verdiği aktarıldı.
Açıklamada, bu kapsamda çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller, güneş pilleri, gemiden kıyıya vinçler ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki tarifelerin artırıldığı bildirildi.
Bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarife oranının bu yıl yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e çıkarılacağı belirtilen açıklamada, yarı iletkenlere uygulanan tarife oranının ise 2025 yılına kadar yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltileceği kaydedildi.

Elektrikli araçlara uygulanan tarife oranı yüzde 100'e çıkarılacak

Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkacağı aktarıldı.
Lityum-iyon elektrikli araç bataryalarındaki tarife oranının bu yıl yüzde 7,5'ten yüzde 25'e ve elektrikli araçlara yönelik olmayan lityum-iyon bataryalardaki tarife oranının 2026'da yüzde 7.5'ten yüzde 25'e çıkacağı belirtilen açıklamada, batarya parçalarına uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 7.5'ten yüzde 25'e çıkacağı kaydedildi.
Bazı kritik minerallere yönelik bu yıl yüzde 25'lik yeni tarife uygulanacağı belirtilen açıklamada, doğal grafit ve kalıcı mıknatıslara da 2026'da yüzde 25 oranında tarife uygulanacağı aktarıldı.
Açıklamada, güneş pillerine yönelik tarife oranının ise bu yıl yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkacağı bildirildi.
Gemiden kıyıya vinçlere yüzde 25 ve şırınga ile iğnelere de yüzde 50 oranında yeni tarifeler uygulanacağı belirtilen açıklamada, bazı solunum cihazları ve yüz maskeleri de dahil olmak üzere belirli kişisel koruyucu ekipmanlar için tarife oranlarının ise yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e yükseleceği aktarıldı.
Açıklamada, kauçuk tıbbi ve cerrahi eldivenlere yönelik tarifelerin de 2026'da yüzde 7.5'ten yüzde 25'e çıkacağı kaydedildi.
Avrupa turu kapsamında Paris’e giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un evsahipliğinde bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
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Von der Leyen: Çin, Avrupa'da sanayisizleşmeye yol açabilir
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