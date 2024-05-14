https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/balikesirde-oldurulen-kuryenin-saldiriya-ugradigi-anlar-ortaya-cikti-1083814310.html
Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de defalarca bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T23:33+0300
2024-05-14T23:33+0300
2024-05-14T23:34+0300
balıkesir
türkiye
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
kurye
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Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.Olay anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/para-kazanmak-icin-kuryelik-yapan-20-yasindaki-ogrenci-siparis-yerinde-bicaklanarak-olduruldu--1083705407.html
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balıkesir, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, kurye
balıkesir, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, kurye
Balıkesir'de öldürülen kuryenin saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
23:33 14.05.2024 (güncellendi: 23:34 14.05.2024)
Balıkesir'de defalarca bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman'ın saldırıya uğradığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Balıkesir'de kuryelik yapan Ata Emre Akman, çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra, E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Olay anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Evden inen Ata Emre'yi E.Ö.'nün yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.