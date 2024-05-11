https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/para-kazanmak-icin-kuryelik-yapan-20-yasindaki-ogrenci-siparis-yerinde-bicaklanarak-olduruldu--1083705407.html
Para kazanmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki öğrenci sipariş yerinde bıçaklanarak öldürüldü
Para kazanmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki öğrenci sipariş yerinde bıçaklanarak öldürüldü
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de 20 yaşında öğrenciyken bir yandan ek iş olarak kuryelik yapan genç, siparişi götürdüğü 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T14:24+0300
2024-05-11T14:24+0300
2024-05-11T14:24+0300
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balıkesir
öğrenci
kurye
saldırı
bıçaklı saldırı
ölüm
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Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve ekstra olarak kuryelik yapan A.E.A, sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan A.E.A., olay yerinde hayatını kaybetti.İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehdit gibi 6 ayrı suçu varmış Şüpheli E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. Saldırının nedeni şu an bilinmez iken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ustaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tbmm-baskani-siyonist-baskiyla-isten-atilan-akademisyenlere-turkiye-universitelerininkapilariacik-1083704947.html
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balıkesir, öğrenci, kurye, saldırı, bıçaklı saldırı, ölüm
balıkesir, öğrenci, kurye, saldırı, bıçaklı saldırı, ölüm
Para kazanmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki öğrenci sipariş yerinde bıçaklanarak öldürüldü
Balıkesir'de 20 yaşında öğrenciyken bir yandan ek iş olarak kuryelik yapan genç, siparişi götürdüğü 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü.
Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve ekstra olarak kuryelik yapan A.E.A, sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan A.E.A., olay yerinde hayatını kaybetti.
İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kasten yaralama ve tehdit gibi 6 ayrı suçu varmış
Şüpheli E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. Saldırının nedeni şu an bilinmez iken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ustaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkartan üniversite öğrencimiz A.E.A.'nın hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim