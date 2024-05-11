https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/para-kazanmak-icin-kuryelik-yapan-20-yasindaki-ogrenci-siparis-yerinde-bicaklanarak-olduruldu--1083705407.html

Para kazanmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki öğrenci sipariş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

Para kazanmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki öğrenci sipariş yerinde bıçaklanarak öldürüldü

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de 20 yaşında öğrenciyken bir yandan ek iş olarak kuryelik yapan genç, siparişi götürdüğü 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T14:24+0300

2024-05-11T14:24+0300

2024-05-11T14:24+0300

türkiye

balıkesir

öğrenci

kurye

saldırı

bıçaklı saldırı

ölüm

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Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve ekstra olarak kuryelik yapan A.E.A, sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan A.E.A., olay yerinde hayatını kaybetti.İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehdit gibi 6 ayrı suçu varmış Şüpheli E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. Saldırının nedeni şu an bilinmez iken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ustaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tbmm-baskani-siyonist-baskiyla-isten-atilan-akademisyenlere-turkiye-universitelerininkapilariacik-1083704947.html

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balıkesir, öğrenci, kurye, saldırı, bıçaklı saldırı, ölüm