https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ak-partide-kamp-tarihleri-belli-oldu-1083808950.html
AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu
AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti'de genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacak. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T20:33+0300
2024-05-14T20:33+0300
2024-05-14T20:34+0300
politika
ak parti
kamp
tarih
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AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı bildirildi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.Şahin, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/erdogan-turkiyede-tarim-bitti-demek-cehaletin-ve-art-niyetin-isaretidir-1083795169.html
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ak parti, kamp, tarih
AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu
20:33 14.05.2024 (güncellendi: 20:34 14.05.2024)
AK Parti'de genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacak.
AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı bildirildi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.
"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."