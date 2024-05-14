https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ak-partide-kamp-tarihleri-belli-oldu-1083808950.html

AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti'de genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacak. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

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politika

ak parti

kamp

tarih

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AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı bildirildi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.Şahin, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/erdogan-turkiyede-tarim-bitti-demek-cehaletin-ve-art-niyetin-isaretidir-1083795169.html

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ak parti, kamp, tarih