https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ak-parti-degisim-surecinde-kilit-tarih-belli-oldu-1083789131.html
AK Parti ‘değişim’ sürecinde: Kilit tarih belli oldu
AK Parti ‘değişim’ sürecinde: Kilit tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti’de seçim sonucu sonrasında değişim beklentisi gündeme gelmişti. AK Parti kaynakları değişim için kurultay sürecini işaret etti. Kurultay takvimi için... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T12:50+0300
2024-05-14T12:50+0300
2024-05-14T12:50+0300
politika
ak parti
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recep tayyip erdoğan
ak parti il kongresi
ak parti genel merkezi
cumhurbaşkanı
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Yerel seçimlerde kan kaybı yaşayan AK Parti’de seçim muhasebesi yapılırken, yönetim kademelerinde değişim yapılacağı söylentisi gündeme gelmişti. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da değişim olabileceği yönünde mesajlar vermişti.Seçim sonrasında gerçekleşen AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişim için kurultayı işaret ettiği, ama kurultay öncesinde de bazı değişimlerin gündeme gelebileceğine işaret ettiği belirtilmişti.8’inci olağan kurultay ne zaman?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği kurultay süreci için henüz kesin tarih belirlenmedi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre kurultay için iki tarih değerlendiriliyor. Bu tarihlerden en erkeni, kurultay takviminin yaz aylarından başlatılması büyük kurultayın ise Ekim- Kasım aylarında yapılması.Bir diğer alternatif ise kurultay takvimin kış aylarından başlatılarak, büyük kurultayın 2025 yılının ilkbaharında yapılması şeklinde. AK Parti'nin kurmayları bu alternatifin daha olası olduğu görüşünde. Sürecin daha sağlıklı işleyebilmesi için bu tarihin öne çıktığı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bu süreçte büyük ilçeler ve il kurultaylarına katılmasının da gündeme olduğu belirtiliyor.AK Parti’de kurultay süreci nasıl işleyecek?AK Parti 7’nci olağan büyük kurultayını 24 Mart 2021 gerçekleştirmişti. 4’üncü olağanüstü kurultayını ise 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Olağan kurultay sürecinin başlaması için partinin en üst karar organı olan MKYK’da karar alınması gerekiyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek bu toplantıda kurultay kararının alınması öngörülüyor. Bu takvim belirlendikten sonra belde ve mahalle teşkilatlarından başlayarak teşkilatlarda seçim heyecanı yaşanacak. Tüm il ve İlçe kurultayları tamamlandıktan sonra büyük kurultay gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/cem-kucuk-ak-parti-gec-kaliyor-teskilatlarda-tek-bir-degisiklik-olmadi-1083435308.html
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ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk, recep tayyip erdoğan, ak parti il kongresi, ak parti genel merkezi, cumhurbaşkanı
ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk, recep tayyip erdoğan, ak parti il kongresi, ak parti genel merkezi, cumhurbaşkanı
AK Parti ‘değişim’ sürecinde: Kilit tarih belli oldu
Özel
AK Parti’de seçim sonucu sonrasında değişim beklentisi gündeme gelmişti. AK Parti kaynakları değişim için kurultay sürecini işaret etti. Kurultay takvimi için en erken 2024 sonbaharı en geç 2025 ilkbaharı tarihleri öne çıkıyor.
Yerel seçimlerde kan kaybı yaşayan AK Parti’de
seçim muhasebesi yapılırken, yönetim kademelerinde değişim yapılacağı söylentisi gündeme gelmişti. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da değişim olabileceği yönünde mesajlar vermişti.
Seçim sonrasında gerçekleşen AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişim için kurultayı işaret ettiği, ama kurultay öncesinde de bazı değişimlerin gündeme gelebileceğine işaret ettiği belirtilmişti.
8’inci olağan kurultay ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği kurultay süreci için henüz kesin tarih belirlenmedi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre kurultay için iki tarih değerlendiriliyor. Bu tarihlerden en erkeni, kurultay takviminin yaz aylarından başlatılması büyük kurultayın ise Ekim- Kasım aylarında yapılması.
Bir diğer alternatif ise kurultay takvimin kış aylarından başlatılarak, büyük kurultayın 2025 yılının ilkbaharında yapılması şeklinde. AK Parti'nin kurmayları bu alternatifin daha olası olduğu görüşünde. Sürecin daha sağlıklı işleyebilmesi için bu tarihin öne çıktığı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bu süreçte büyük ilçeler ve il kurultaylarına katılmasının da gündeme olduğu belirtiliyor.
AK Parti’de kurultay süreci nasıl işleyecek?
AK Parti 7’nci olağan büyük kurultayını 24 Mart 2021 gerçekleştirmişti. 4’üncü olağanüstü kurultayını ise 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Olağan kurultay sürecinin başlaması için partinin en üst karar organı olan MKYK’da karar alınması gerekiyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek bu toplantıda kurultay kararının alınması öngörülüyor. Bu takvim belirlendikten sonra belde ve mahalle teşkilatlarından başlayarak teşkilatlarda seçim heyecanı yaşanacak. Tüm il ve İlçe kurultayları tamamlandıktan sonra büyük kurultay gerçekleşecek.