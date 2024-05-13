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ABD, Ukrayna’ya ek Patriot sistemlerinin tedariki için müttefikleriyle çalışıyor
ABD, Ukrayna’ya ek Patriot sistemlerinin tedariki için müttefikleriyle çalışıyor
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna için Patriot uçaksavar füze sistemleri bulmak için her gün müttefiklerini aradığını ve söz konusu sistemleri... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T23:45+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Amerikan yönetiminin Ukrayna için Patriot hava savunma sistemleri bulma amacıyla müttefikleriyle temaslarını sürdürdüğünü söyledi.Sullivan, “Her gün yaptığım şeylerden biri, en az bir müttefikle ve hatta daha fazlası ile Ukrayna’ya ek Patriot bataryalarının tedarikini konuşmak. Ve bu yakınlarda müttefiklerimizden birinden güzel haberler aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.ABD’nin Patriot’ların yanı sıra diğer hava savunma sistemlerini de aramaya devam ettiğine dikkat çeken Sullivan, “Ayrıca diğer sistemleri de arıyoruz, zira bazı müttefiklerin paylaşabilecekleri imkanlara sahip olduklarını, ABD’nin ise hava savunma desteği konusunda onlara yardım edebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sullivan-abdnin-suudi-arabistan-ile-olasi-savunma-anlasmasinin-kosullarini-acikladi-1083490768.html
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abd, ulusal güvenlik danışmanı, jake sullivan, ukrayna, patriot, hava savunma sistemi
abd, ulusal güvenlik danışmanı, jake sullivan, ukrayna, patriot, hava savunma sistemi

ABD, Ukrayna’ya ek Patriot sistemlerinin tedariki için müttefikleriyle çalışıyor

23:45 13.05.2024
Jake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna için Patriot uçaksavar füze sistemleri bulmak için her gün müttefiklerini aradığını ve söz konusu sistemleri paylaşmaya istekli bir ülke bulduğuna inandığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Amerikan yönetiminin Ukrayna için Patriot hava savunma sistemleri bulma amacıyla müttefikleriyle temaslarını sürdürdüğünü söyledi.
Sullivan, “Her gün yaptığım şeylerden biri, en az bir müttefikle ve hatta daha fazlası ile Ukrayna’ya ek Patriot bataryalarının tedarikini konuşmak. Ve bu yakınlarda müttefiklerimizden birinden güzel haberler aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.
ABD’nin Patriot’ların yanı sıra diğer hava savunma sistemlerini de aramaya devam ettiğine dikkat çeken Sullivan, “Ayrıca diğer sistemleri de arıyoruz, zira bazı müttefiklerin paylaşabilecekleri imkanlara sahip olduklarını, ABD’nin ise hava savunma desteği konusunda onlara yardım edebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
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