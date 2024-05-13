https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abd-ukraynaya-ek-patriot-sistemlerinin-tedariki-icin-muttefikleriyle-calisiyor-1083771537.html

ABD, Ukrayna’ya ek Patriot sistemlerinin tedariki için müttefikleriyle çalışıyor

ABD, Ukrayna’ya ek Patriot sistemlerinin tedariki için müttefikleriyle çalışıyor

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna için Patriot uçaksavar füze sistemleri bulmak için her gün müttefiklerini aradığını ve söz konusu sistemleri... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T23:45+0300

2024-05-13T23:45+0300

2024-05-13T23:45+0300

dünya

abd

ulusal güvenlik danışmanı

jake sullivan

ukrayna

patriot

hava savunma sistemi

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Amerikan yönetiminin Ukrayna için Patriot hava savunma sistemleri bulma amacıyla müttefikleriyle temaslarını sürdürdüğünü söyledi.Sullivan, “Her gün yaptığım şeylerden biri, en az bir müttefikle ve hatta daha fazlası ile Ukrayna’ya ek Patriot bataryalarının tedarikini konuşmak. Ve bu yakınlarda müttefiklerimizden birinden güzel haberler aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.ABD’nin Patriot’ların yanı sıra diğer hava savunma sistemlerini de aramaya devam ettiğine dikkat çeken Sullivan, “Ayrıca diğer sistemleri de arıyoruz, zira bazı müttefiklerin paylaşabilecekleri imkanlara sahip olduklarını, ABD’nin ise hava savunma desteği konusunda onlara yardım edebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sullivan-abdnin-suudi-arabistan-ile-olasi-savunma-anlasmasinin-kosullarini-acikladi-1083490768.html

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abd, ulusal güvenlik danışmanı, jake sullivan, ukrayna, patriot, hava savunma sistemi