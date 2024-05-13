https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yargitay-baskanlik-secimi-36-turda-da-sonuclanamadi-1083749089.html

Yargıtay Başkanlık seçimi 36. turda da sonuçlanamadı

Yargıtay Başkanlık seçimi 36. turda da sonuçlanamadı

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanlık seçiminde 36. turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:38+0300

2024-05-13T11:38+0300

2024-05-13T11:38+0300

türkiye

yargıtay

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

seçim

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25 Mart'tan bu yana devam eden Yargıtay Büyük Genel Kurulu başkanlık seçimi yine sonuçlanamadı. Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu almaması nedeniyle sürekli yenilenen seçimde yarın 37. tur yapılacak. Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı ama şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamıştıBundan önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 4 yıl boyunca görev yapmış, görev süresinin dolması ardından seçimler başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/yargitaydaki-baskanlik-secimde-muhsin-senturk-adayliktan-cekildi-1083681066.html

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