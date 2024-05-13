https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yargitay-baskanlik-secimi-36-turda-da-sonuclanamadi-1083749089.html
Yargıtay Başkanlık seçimi 36. turda da sonuçlanamadı
Yargıtay Başkanlık seçimi 36. turda da sonuçlanamadı
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanlık seçiminde 36. turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T11:38+0300
2024-05-13T11:38+0300
2024-05-13T11:38+0300
türkiye
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
seçim
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25 Mart'tan bu yana devam eden Yargıtay Büyük Genel Kurulu başkanlık seçimi yine sonuçlanamadı. Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu almaması nedeniyle sürekli yenilenen seçimde yarın 37. tur yapılacak. Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı ama şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamıştıBundan önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 4 yıl boyunca görev yapmış, görev süresinin dolması ardından seçimler başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/yargitaydaki-baskanlik-secimde-muhsin-senturk-adayliktan-cekildi-1083681066.html
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yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, seçim
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, seçim
Yargıtay Başkanlık seçimi 36. turda da sonuçlanamadı
Yargıtay Başkanlık seçiminde 36. turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
25 Mart'tan bu yana devam eden Yargıtay Büyük Genel Kurulu başkanlık seçimi yine sonuçlanamadı. Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu almaması nedeniyle sürekli yenilenen seçimde yarın 37. tur yapılacak.
Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı ama şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamıştı
Bundan önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 4 yıl boyunca görev yapmış, görev süresinin dolması ardından seçimler başlamıştı.